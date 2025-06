× Grillsaison: Diese Spieße sind alles andere als spießig!

Grillen ohne Spieße? Undenkbar! Ob Fleisch, Fisch oder Tofu – auf dem Spieß landet, was schmeckt. Praktisch, lecker und super wandelbar. Dazu gibt’s die passenden Beilagen gleich mitserviert. Hier kommen die besten Spieß-Rezepte für Ihren nächsten Grillabend!

Spieße sind die unkomplizierten Alleskönner auf dem Rost: Sie sehen gut aus, lassen sich super vorbereiten und bieten für jede:n was – egal ob Fleischliebhaber:in, Seafood-Fan oder Veggie-Griller:in. Noch besser: Mit den passenden Dips, Saucen und Salaten servieren Sie gleich das komplette Geschmackspaket. Also ran an die Spieße – es wird bunt, würzig und garantiert lecker!

Rindfleischspieße mit Kichererbsensalat und Harissa

© Stockfood ×

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Harissa:

3 Knoblauchzehen,

1 Schalotte,

5 rote Chilischoten,

1 TL Erdnussöl,

je 2 Msp. Kreuzkümmelpulver,

Korianderpulver und Kümmelpulver,

1 TL Bio-Zitronenabrieb,

50 ml Olivenöl,

Salz

Für die Spieße:

360 g Rinderhüfte,

Salz

Für den Salat:

400 g Kichererbsen aus der Dose,

100 g Kalamata-Oliven ohne Stein,

1 Gurke,

300 g Kirschparadeiser,

1 Handvoll Minze,

4 EL Zitronensaft,

5 EL Olivenöl

2 Msp. Ras el-Hanout,

Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 25 MIN

Für die Harissa Knoblauch und Schalotte abziehen und fein würfeln. Die Chilischoten waschen, putzen und hacken. Knoblauch, Schalotte und Chilischote im heißen Erdnussöl unter Rühren anbraten. Die Gewürze darüberstreuen und kurz rösten. Abkühlen lassen und mit Zitronenabrieb sowie dem Olivenöl noch etwas stückig pürieren. Mit Salz abschmecken. Das Fleisch trockentupfen, grob würfeln und auf 4 Spieße ziehen. Mit etwas Harissa bepinseln und zugedeckt 30 Minuten marinieren lassen. 4. Für den Salat die Kichererbsen und Oliven abtropfen lassen. Die Gurke waschen, längs vierteln und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Die Kirschparadeiser waschen und halbieren. Die Minze waschen, trockenschütteln und zerzupfen. Alle vorbereiteten Zutaten für den Salat mit Zitronensaft und Olivenöl vermengen, mit Ras el Hanout, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rindf leischspieße auf einem Grill von allen Seiten insgesamt 8-10 Minuten garen. Die Spieße auf den Salat betten und restliche Harissa dazu reichen.

Tofuspieße auf Karottenpüree

© Stockfood ×

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für das Püree:

1 Schalotte,

1 Knoblauchzehe,

15 g Ingwer,

750 g Karotten,

2 EL Kokosöl,

1 Prise Cayennepfeffer,

250 ml Gemüsefond,

1 EL Limettensaft,

Salz,

2 TL Bio-Limettenabrieb

Außerdem:

1 rote Zwiebel,

400 g Räuchertofu,

2 Pak Choi,

2 Knoblauchzehen,

2 EL Teriyakisauce,

1 EL Limettensaft,

1 EL Sesamöl,

2 TL gerösteter Sesam,

2 EL ungesalzene Erdnusskerne,

1/2 Limette

ZUBEREITUNG *LEICHT *50 MIN

Für das Püree die Schalotte, Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln. Karotten schälen, putzen und klein schneiden. Alles zusammen in einem Topf im Kokosöl 3-4 Minuten andünsten. Cayennepfeffer und Fond zugeben und alles abgedeckt ca. 10 Minuten köcheln lassen. Den Deckel entfernen und Limettensaft, Salz sowie 1 TL Limettenabrieb hinzufügen. Offen 3-4 Minuten weiterköcheln lassen und anschließend grob zerstampfen. Rote Zwiebel abziehen, in Spalten schneiden und in einzelne Schichten teilen. Tofu in ca. 2 cm große Würfel schneiden und mit den Zwiebeln auf 12 Holzspieße fädeln. Pak Choi halbieren, waschen und abtropfen lassen. Knoblauch abziehen, würfeln, mit Teriyakisauce, Limettensaft und Sesamöl verrühren. Spieße und Pak Choi darin wenden und kurz ziehen lassen. Einen Grill oder eine Grillplatte vorheizen, beides darauf unter Wenden in 6-7 Minuten grillen. Das Püree nochmal erwärmen und auf Teller verteilen. Mit restlichem Limettenabrieb bestreuen. Spieße und Pak Choi daneben anrichten und restliche Marinade darüberträufeln. Mit Sesam und Erdnüssen bestreuen und die Limette zum Beträufeln dazu reichen.

Lachsspieße mit Salat & Grill-Zitronen

© Getty Images ×

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

500 g Lachsfilet,

3 kleine Bio-Zitronen,

je 1 rote, gelbe und grüne Paprika,

1 rote Zwiebel,

1 Handvoll Kräutermischung,

Meersalz,

Pfeffer,

5 EL Rapsöl,

150 g Feta,

2 Handvoll Salatmischung,

1/2 Salatgurke,

3 EL Apfelessig

ZUBEREITUNG * LEICHT *40 MIN

Lachs abbrausen, trockentupfen und in ca. 3 x 3 cm große Würfel schneiden. Eine Zitrone auspressen, die restlichen schälen und in Scheiben schneiden, Kerne dabei entfernen. Paprika waschen, putzen und in ca. 3x3 cm große Stücke schneiden. Zwiebel abziehen, vierteln und in die Blätter zerlegen. Kräuter waschen, trockenschütteln und Blättchen abzupfen. Grob hacken und die Hälfte davon mit dem Zitronensaft mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und 3 EL Öl unterrühren. Lachswürfel abwechselnd mit Paprika und Zwiebeln auf 8 Grillspieße stecken. Mit zwei Dritteln der Zitronen-Kräuter-Marinade bestreichen und abgedeckt marinieren lassen. Feta zerbröckeln und mit der restlichen Marinade mischen. Salate waschen und trockenschleudern. Gurke waschen und schräg in dünne, längliche Scheiben hobeln. Salat und Gurke mischen, mit Essig, Salz, Pfeffer und 2 EL Öl marinieren. 5. Die Spieße auf einem Grill rundherum in ca. 10 Minuten leicht gebräunt grillen, immer wieder wenden. Zitronenscheiben ebenfalls auf dem Grill anbräunen. Spieße neben dem Salat anrichten. Zitronen in Stücke schneiden und auf den Salaten verteilen. Feta darüberstreuen und mit den restlichen Kräutern garnieren.

Auf die Spieße, fertig, los!