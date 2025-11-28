Leipzig will mit Sieg Platz 2 absichern

Borussia Mönchengladbach will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga gegen ebenfalls formstarke Leipziger fortsetzen.

Am Freitag (ab 20.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) trifft RB Leipzig auf Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen empfangen die Bullen zum Auftakt des zwölften Spieltags im Borussia-Park. Unter dem neuen Cheftrainer Eugen Polanski hat die Elf vom Niederrhein ihre letzten vier Pflichtspiele gewonnen und steht in der Liga nach dem schlechten Saisonstart inzwischen auf Rang zwölf.

RB hat in den vergangenen elf Spielen nur eine Niederlage kassiert und will den Rückstand auf die Bayern an der Tabellenspitze zumindest für eine Nacht auf drei Zähler verkürzen. Trainer Ole Werner muss allerdings ohne den verletzten Nationalspieler Assan Ouédraogo auskommen.