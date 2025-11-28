Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Schlager Seiwald
© APA

Bayern-Jagd

Leipzig will mit Sieg Platz 2 absichern

28.11.25, 16:31
Teilen

Borussia Mönchengladbach will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga gegen ebenfalls formstarke Leipziger fortsetzen.

Am Freitag (ab 20.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) trifft RB Leipzig auf Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen empfangen die Bullen zum Auftakt des zwölften Spieltags im Borussia-Park. Unter dem neuen Cheftrainer Eugen Polanski hat die Elf vom Niederrhein ihre letzten vier Pflichtspiele gewonnen und steht in der Liga nach dem schlechten Saisonstart inzwischen auf Rang zwölf.

RB hat in den vergangenen elf Spielen nur eine Niederlage kassiert und will den Rückstand auf die Bayern an der Tabellenspitze zumindest für eine Nacht auf drei Zähler verkürzen. Trainer Ole Werner muss allerdings ohne den verletzten Nationalspieler Assan Ouédraogo auskommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden