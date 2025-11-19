Mit diesen drei Geheimzutaten werden Ihre Brownies noch besser

Brownies gefällig? Dann bitte direkt zugreifen – das Trio besticht mit Whisky, Bier und Tahini. Da bekommt man direkt Gusto drauf!
Whisky-Brownies mit Kafeeobers
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 X 24 CM)
Für die Brownies:
- 150 g Zartbitter-Schokolade
- 200 g Butter
- 3 Eier
- 150 g brauner Zucker
- 175 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 2 EL Kakaopulver
- 80 ml Whisky
- 80 g Dulce de Leche Für das Kaffeeobers:
- 250 g Obers
- 2 EL Kaffeesirup
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Backform (ca. 24 x 24 cm) mit Backpapier auslegen. Die Schokolade hacken und zusammen mit der Butter in Stücken schmelzen lassen. Die Eier mit dem Zucker cremig rühren und die Schoko-Butter untermischen.
- Mehl mit Backpulver und Kakao darübersieben und alles mit dem Whisky gut verrühren. Den Teig in die Form füllen und glattstreichen. Mit Dulce de Leche beträufeln und mit einer Gabel marmorieren.
- Etwa 25 Minuten saftig backen (Stäbchenprobe). Auskühlen lassen. Zum Servieren das Obers steif schlagen. Mit dem Sirup beträufeln. Den Brownie in dreieckige Stücke schneiden und mit dem Kaffeeobers servieren.
Bier-Brownies mit Salzbrezeln
ZUTATEN FÜR 1 FORM (22 X 22 CM)
- 200 g Zartbitter-Schokolade
- 150 g Butter
- 250 g Mehl
- 2 EL Kakaopulver
- 1 TL Natron
- 2 Eier
- 150 g brauner Zucker
- 1 Prise Salz
- 150 g Sauerrahm
- 200 ml Dunkelbier
- 12 Salzbrezeln
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit hohem Rand (ca. 22 x 22 cm) mit Backpapier auslegen. Die Schokolade hacken. 100 g mit der Butter in Stücken schmelzen und wieder abkühlen lassen. Das Mehl mit dem Kakao und Natron vermischen.
- Die Eier mit dem braunen Zucker und Salz cremig aufschlagen. Die Schokoladen-Butter mit Sauerrahm und Bier unterrühren. Die Mehl-Mischung darüberstreuen und alles zu einem glatten Teig verrühren. In die Form füllen und im Ofen 20–25 Minuten saftig backen. Auskühlen lassen.
- Die übrige Schokolade schmelzen lassen und auf den Kuchen streichen. Mit den Salzbrezeln belegen und fest werden lassen. In Stücke teilen und die Brownies servieren.
Tahini-Brownies
ZUTATEN FÜR 1 FORM (22 X 22 CM)
- 250 g Butter
- 200 g Zartbitter-Schokolade
- 50 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 75 g Kakaopulver
- 250 g Zucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- 4 Eier
- 250 g Staubzucker
- 125 g weiche Butter
- 4 EL Tahini
- 1 EL Milch
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Backform (ca. 22 x 22 cm) mit Backpapier auslegen. Butter und Schokolade klein schneiden und zusammen schmelzen lassen. Mehl, Backpulver, Kakao und Zucker in einer Schüssel vermischen.
- Die Schokoladen-Butter mit der Vanille und den Eiern zugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren. In die Form füllen und im Ofen 25–30 Minuten backen. Abkühlen lassen. Aus der Form nehmen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen.
- Für die Creme Staubzucker und Butter cremig aufschlagen. Tahini zugeben und glatt rühren, dabei die Milch ergänzen. Auf den Kuchen streichen und zum Servieren in Stücke schneiden.
