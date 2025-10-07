Alles zu oe24VIP
  Koralmbahn: Neuer Fahrplan bringt neue Ära
  Koralmbahn: Neuer Fahrplan bringt neue Ära

Ab 14. Dezember

Koralmbahn: Neuer Fahrplan bringt neue Ära

07.10.25, 14:31
Mit dem neuen Fahrplan ab 14. Dezember 2025 starten die ÖBB in eine neue Ära.

Stmk./Ktn. Die ÖBB starten am 14. Dezember 2025 mit einem neuen Fahrplan, der viele Verbesserungen bringt. Das neue Herzstück ist die Koralmbahn: Der neue Railjet Express verbindet Graz und Klagenfurt in nur 41 Minuten. Zwischen Wien und Klagenfurt beträgt die Fahrzeit künftig drei Stunden und zehn Minuten. ÖBB-Vorstand Andreas Matthä sprach von einem „epochalen Schritt“ für den inneralpinen Verkehr.

Günstige Tickets für Frühbucher

Auch der Nahverkehr in Kärnten wird deutlich ausgebaut – mit Stundentakten auf fast allen Strecken und Halbstundentakten auf der S1. Neue Interregio-Züge mit barrierefreiem Einstieg, Klimaanlage und Ladestationen kommen zum Einsatz. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht in der Koralmbahn einen wichtigen Standortfaktor, Verkehrslandesrat Schuschnigg (ÖVP) spricht von einer „neuen Ära der Mobilität“. Frühbucher profitieren zudem von günstigeren Ticketpreisen.

