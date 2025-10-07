Bitter! DIESES Apple-Gadget steht jetzt vor dem Aus

Apple hat seine Pläne für das beliebte Headset Vision Pro geändert.

Wer auf ein leichteres und günstigeres Modell gewartet hat, muss sich wohl noch gedulden. Stattdessen setzt der Konzern jetzt auf neue Smart Glasses, um mit Google und Meta Schritt zu halten.

Neuer Fokus auf smarte Brillen

Die Tech-Welt dreht sich aktuell stark um KI-gestützte Brillen. Apple will nicht hinter der Konkurrenz zurückbleiben. Laut einem aktuellen Bericht hat das Unternehmen deshalb seine Prioritäten intern verschoben. Anstatt das bestehende Vision-Pro-Modell preislich attraktiver zu machen, arbeitet Apple nun an einem ganz neuen Smart-Glass-Modell.

Apple-CEO Tim Cook steht neben dem neuen Apple Vision Pro-Headset, das während der Apple Worldwide Developers Conference am 5. Juni 2023 in Cupertino (Kalifornien, USA) vorgestellt wurde. © getty

Das Ziel: eine Brille, die den kürzlich vorgestellten AI Glasses von Meta Konkurrenz machen kann (Quelle: Bloomberg). Damit reiht sich Apple neben Google und Samsung ein, die ebenfalls auf smarte Brillen als Zukunftstechnologie setzen.

Leicht und günstig war geplant

Ursprünglich hatte Apple geplant, 2027 eine neue Version der Vision Pro auf den Markt zu bringen. Diese sollte deutlich leichter sein – etwa 40 Prozent weniger Gewicht – und gleichzeitig den Preis um rund die Hälfte senken.

Die Vision Pro bleibt teuer: Rund 4.000 Euro für das aktuelle Modell. © getty

Der aktuelle Preis liegt bei knapp 4.000 Euro (für den europäischen Markt), was viele Interessenten abschreckte. Ein leichteres und günstigeres Modell hätte den Verkauf vermutlich stark belebt.

Unsichere Zukunft für das Headset

Die Hoffnungen auf ein günstigeres Vision-Pro-Modell scheinen nun auf Eis gelegt. Die Produktion wurde bereits 2024 reduziert, nachdem die Verkaufserwartungen nicht erfüllt wurden. Ob Apple inmitten des wachsenden Wettbewerbs noch einmal auf das ursprüngliche Konzept zurückkommt, ist unklar.

Die neuen Smart Glasses könnten allerdings eine interessante Alternative sein – vorausgesetzt, sie überzeugen technisch und preislich. Apple muss nun zeigen, dass das Unternehmen im Rennen um smarte Brillen mithalten kann.