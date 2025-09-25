Nutzer klagen über neue Probleme mit dem iPhone 17

Einige iPhone-17-Nutzer beschweren sich über Probleme mit dem WLAN und Bluetooth.

Seit kurzem ist das iPhone 17 auf dem Markt. Neben Kratzern nerven neue Probleme die Käufer.

Laut dem Apple-Portal "9to5mac" berichten Nutzer über WLAN- und Bluetooth-Probleme mit ihren neuen Geräten. Damit wird auch die Funktionsfähigkeit von CarPlay beeinflusst.

Verbindungsprobleme

Auf Reddit erzählt ein User über seine Erfahrung. Bei ihm verliert das iPhone 17 beim Entsperren die WLAN-Verbindung. Kurz danach verbindet sich das Gerät wieder mit dem Router.

Andere Nutzer melden Probleme mit CarPlay. Dabei bemerkten sie, dass die Leistung schlechter sei und es zu Aussetzern beim Audio komme. Manche Käufer berichten auch über Probleme, AirPods via Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden.

Neues Update kommt

Wie viele Menschen davon betroffen sind, ist derzeit unbekannt. Bei einigen Nutzern traten die Probleme auf, wenn sie ihre Apple Watch tragen.

Laut "9to5mac" sei für die Probleme die Software verantwortlich. Bei Nutzern, welche die Beta-Version von iOS 26.1 installiert haben, konnten die Verbindungsprobleme gelöst werden. Ebenfalls würde laut dem Portal Apple in Kürze das Update iOS 26.0.1 inklusive der Fehlerbehebung veröffentlichen.