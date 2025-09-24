WhatsApp erhält neue Übersetzungs-Funktion - mit DIESEN Sprachen

Der Messengerdienst WhatsApp bringt eine neue Funktion, die den Austausch zwischen Menschen mit verschiedenen Sprachen erleichtern soll.

Nachrichten können künftig direkt in der App übersetzt werden – ohne Umwege über andere Programme.

Nachrichten einfacher verständlich machen

Bislang war es kompliziert, mit jemandem zu schreiben, der eine andere Sprache nutzt. Viele griffen auf Übersetzungsapps zurück und mussten Texte hin- und herkopieren. Mit dem neuen Schritt will Whatsapp das nun vereinfachen. Die Funktion wird nach und nach freigeschaltet.

Android mit weniger Sprachen, iPhone mit voller Auswahl. © WhatsApp

Dazu veröffentlichte das Unternehmen einen Hinweis in seinem Blog. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: Kein zusätzliches Programm und auch kein besonders teures Smartphone sind notwendig.

So läuft die Übersetzung ab

Wer eine Nachricht in einer fremden Sprache erhält, kann künftig länger auf den Text tippen. Danach erscheint ein Button mit der Option „Übersetzen“. Dort lässt sich einstellen, aus welcher Sprache übersetzt werden soll und in welche Sprache die Ausgabe erfolgen soll. Praktisch ist, dass man eine gewünschte Sprache herunterladen kann. Dadurch steht sie für spätere Übersetzungen sofort bereit, ohne dass erneut etwas geladen werden muss.

Übersetzung bleibt auf dem Gerät

Whatsapp hebt hervor, dass die Übersetzung nicht über eine zentrale Datenverarbeitung erfolgt. Sie passiert direkt am Smartphone. Somit bleiben die Inhalte laut Anbieter privat, auch Whatsapp selbst hat keinen Zugriff. Das Feature funktioniert sowohl in Einzelchats als auch in Gruppengesprächen. Auch Nachrichten in Kanälen lassen sich übersetzen. Besitzerinnen und Besitzer von Android-Geräten können zusätzlich festlegen, dass ganze Chats automatisch in der gespeicherten Sprache angezeigt werden.

Unterschiede zwischen Android und iOS

Nicht alle Nutzerinnen und Nutzer haben am Anfang die gleiche Auswahl an Sprachen. Wer ein Android-Smartphone besitzt, hat zunächst nur sechs Möglichkeiten: Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch. Auf iPhones stehen hingegen alle 21 Sprachen zur Verfügung, die Apple für Übersetzungen anbietet. Dazu gehören unter anderem Italienisch, Türkisch, Polnisch und auch Deutsch.