Kritische Sicherheitslücke bei WhatsApp entdeckt! DIESE Nutzer müssen jetzt handeln
Schwachstelle

Kritische Sicherheitslücke bei WhatsApp entdeckt! DIESE Nutzer müssen jetzt handeln

15.09.25, 14:25
Samsung warnt vor einem akuten Problem: Eine Sicherheitslücke in WhatsApp kann Millionen Galaxy-Handys angreifen. 

Experten raten, sofort ein Update zu installieren, um Schäden zu vermeiden.

Wie die Lücke funktioniert

Die Schwachstelle trägt die Kennung CVE-2025-21043 und betrifft eine zentrale Bildbearbeitungsbibliothek, die WhatsApp nutzt. Wer ein manipuliertes Bild erhält, öffnet oder bearbeitet, riskiert, dass Hacker die Kontrolle über das Gerät übernehmen. Betroffen sind Galaxy-Smartphones mit Android-Versionen 13 bis 16 – also fast alle aktuellen Modelle.

Umfang des Problems

WhatsApp wird weltweit von rund 3 Milliarden Menschen verwendet (Stand 2025). Auf den meisten Samsung-Geräten ist die App bereits vorinstalliert. Dadurch haben Angreifer eine große Fläche, um ihre Attacken durchzuführen. Sicherheitsforscher warnen, dass mobile Geräte immer häufiger ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Die Schwachstelle wurde am 13. August 2025 öffentlich bekannt und ähnelt einer Lücke, die kürzlich auf iPhones entdeckt wurde. Auch hier nutzten Hacker Fehler bei der Verarbeitung von Bildern, um Geräte zu übernehmen.

Update-Lösung von Samsung

Samsung und WhatsApp haben bereits Patches bereitgestellt. Das Update wird jedoch gestaffelt verteilt – je nach Modell, Region und Mobilfunkanbieter. Nutzer müssen das Update aktiv installieren und ihr Smartphone neu starten (Quelle: Forbes). Wer regelmäßig nach Software-Updates sucht, kann die Lücke schnell schließen.

