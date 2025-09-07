Alles zu oe24VIP
whatsapp
© Getty Images

Neues Design

So soll WhatsApp in der Zukunft aussehen

07.09.25, 19:00
Für Apple-Geräte will WhatsApp ein neues Design implementieren. Doch wie wird dieses aussehen?

Laut der gut informierten Seite "WABetaInfo" hat WhatsApp die neueste Beta-Version für iOS veröffentlicht. Die Beta ist ein wichtiger Bestandteil des großen Updates für das neue iOS 26.

Die Besonderheit von iOS 26 ist das "Liquid Glass Design". Dieses will WhatsApp jetzt auch in ihrer App nutzen. Die Einführung wird in mehreren Phasen erfolgen, um eine harmonische Abstimmung des neuen Systems zu erreichen. Es soll auch nicht die Benutzerfreundlichkeit und Leistung beeinträchtigt werden. Ein genaues Veröffentlichungsdatum bleibt deswegen noch offen.

Anpassung stufenweise

Den Beginn machen die zentralen Navigationselemente am unteren Bildschirmrand, welche im Glanz des neuen Designs erstrahlen. Die weiteren Bereiche werden in den kommenden Wochen angepasst.

Beim neuen Design soll die Transparenz und Animation der Schwerpunkt sein. Trotzdem bleibt die Lesbarkeit und Zugänglichkeit unverändert. Mithilfe der phasenweisen Veröffentlichung will WhatsApp einen optimalen Balance zwischen der Systemintegration und dem app-spezifischen Nutzen erzielen.

