© Getty

Nach 15 Jahren

Instagram ist endlich auf diesem Gerät verfügbar

05.09.25, 12:05
Teilen

Nach jahrelangem Warten bekommen iPad-Nutzer endlich eine native Version von Instagram, aber mit einigen Anpassungen.

Instagram hat endlich eine eigene App für iPads. Bisher mussten Nutzer die iPhone-App oder die Webversion am iPad nutzen. Seit dem 3. September können iPad-Nutzer die neue App aus dem Store herunterladen.

Doch diese unterscheidet sich in einigen Punkten. Die iPad-App öffnet standardmäßig die Reels und nicht das Bilderfeed. Die App hat einen "Folgen"-Tab. Darin können per Filter nur die Posts von den eigenen Freunden angezeigt oder auch chronologisch sortiert werden.

Zu kleine Kundschaft

Der größere Bildschirm ermöglicht, dass die Kommentare zu Reels neben den Videos angezeigt werden. Das neue Design soll "in Kürze" ebenfalls für Android-Tablets verfügbar sein, so Meta.

Der Instagram-Chef Adam Mosseri erklärt auch, wieso die Entwicklung so lange dauerte. Laut ihm war die Gruppe, welche Instagram auf iPads verwenden wollte, bisher zu klein, um eine eigene App zu entwickeln. In den letzten Jahren hat sich scheinbar der Markt nun verändert.

