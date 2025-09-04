Frisch vom Band: Leak-Video zeigt fertiges iPhone 17 Pro Max

Apple steht kurz vor der Vorstellung seiner neuen iPhone-Generation. Wie schon in den Jahren zuvor wird das Pro-Max-Modell wieder im Mittelpunkt stehen.

Ein neues Video im Internet soll nun ein Exemplar direkt aus der Fertigung zeigen – mit auffälligen Änderungen beim Design der Kamera.

Neues Kameradesign sorgt für Gesprächsstoff

In der Aufnahme ist zu sehen, dass Apple beim iPhone 17 Pro Max auf ein überarbeitetes Layout setzt. Statt eines quadratischen Kamerablocks, wie man ihn von den bisherigen Geräten kennt, zieht sich nun eine lange Kameraleiste quer über die Rückseite. Darin sind die drei Hauptkameras nebeneinander angeordnet.

iPhone 17 Pro Max surfaces before September 9 launch. Unsure whether these are legit.



Looks like this could be the iPhone design for the next 5-6 years.#Apple #AppleEvent #iPhone17ProMax #iPhone17 pic.twitter.com/Q8dRIjgV5A — Anvin (@ZionsAnvin) September 2, 2025

Die Aufnahmen selbst stammen von einem bekannten Leaker, der das Video auf der Plattform Weibo (soziales Netzwerk in China) veröffentlicht hat. Allerdings ist die Bildqualität nicht besonders hoch, was eine genaue Analyse erschwert. Zusätzlich kleben noch Schutzfolien auf den Geräten, sodass nicht alle Details erkennbar sind. Ob es sich um fertige Serienmodelle oder nur um frühe Testgeräte handelt, bleibt offen.

Mehr Leistung und neue Technik erwartet

Apple wird die neue iPhone-Reihe am 9. September 2025 präsentieren. Erwartet werden unter anderem ein schnelleres Aufladen durch ein neues Akku-Design mit Stahlgehäuse, mehr Speicherplatz schon in der Standardversion und verbesserte Kameras. Besonders spannend ist die Frage nach der Bildqualität. Gerüchten zufolge sollen alle drei Hauptkameras im iPhone 17 Pro über größere 48-Megapixel-Sensoren verfügen. Diese brauchen mehr Platz im Gehäuse.

So könnte das iPhone 17 Pro Max aussehen © X

Die horizontale Kameraleiste könnte deshalb nicht nur eine Designentscheidung sein, sondern auch eine praktische Lösung, um die Technik unterzubringen. Auch die Frontkamera wird überarbeitet: Alle vier Modelle der 17er-Serie sollen mit einer 24-Megapixel-Kamera ausgestattet sein – doppelt so hoch wie bei der 16er-Generation. Für die Pro-Modelle wird zudem über eine verbesserte Telefoto-Linse mit 48 Megapixeln spekuliert.

Von der kleinen Linse zur breiten Leiste

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie stark sich die Kamera beim iPhone verändert hat. Beim iPhone 6 aus dem Jahr 2014 ragte die Kamera erstmals leicht aus dem Gehäuse heraus. Mit dem iPhone 11 Pro im Jahr 2019 führte Apple dann ein Drei-Kamera-System ein – und damit das bis heute bekannte quadratische Modul.

Seitdem ist die Kamera-Einheit stetig größer geworden. Mit dem iPhone 17 Pro Max scheint Apple nun einen neuen Schritt zu wagen: weg vom Klotz in der Ecke, hin zu einer durchgehenden Leiste über die Rückseite.