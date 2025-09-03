Drei Alternativen zur Apple Watch, die jetzt jeder haben will

Die Apple Watch 10 ist ein Bestseller – doch längst nicht die einzige Smartwatch, die viele Funktionen fürs Handgelenk bietet. Wer nach günstigeren oder vielseitigen Modellen sucht, findet spannende Alternativen.

Die Apple Watch bleibt trotz rückläufiger Verkäufe Marktführer. Laut Counterpoint Research sank der Absatz im ersten Quartal 2025 um neun Prozent, der Marktanteil liegt nun bei 20 Prozent (Vorjahr: 21 Prozent). Neue Impulse fehlen: Die Series 10 bietet außer einem größeren Display kaum Änderungen, die Ultra 2 kam nur in neuer Farbe, und die SE wurde seit 2022 nicht aktualisiert. Für iPhone-Nutzer bleibt Apple naheliegend. Wer jedoch ein Android-Smartphone hat, weniger ausgeben möchte oder den Fokus auf Sport legt, findet bei Samsung, Huawei und Garmin Alternativen.

Apple Watch Series 10: Immer noch das Maß der Dinge – mit Abstrichen

Die Series 10 bleibt für viele Nutzer das Aushängeschild im Smartwatch-Segment. Sie punktet mit einem gestochen scharfen Always-on-Display, verbesserten Sensoren für Gesundheits- und Fitnessmessungen sowie einer spürbar längeren Akkulaufzeit im Vergleich zu älteren Modellen. Dennoch zeigt sich: Große Neuerungen sucht man bei der aktuellen Generation vergeblich – außer dem größeren Display hat Apple kaum frische Funktionen integriert.

Apple Watch Series 10 (GPS 42 mm) – für 412,44 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Betriebssystem: watchOS 11, ausschließlich in Verbindung mit iPhones nutzbar

watchOS 11, ausschließlich in Verbindung mit iPhones nutzbar Pluspunkte: hochwertige Verarbeitung, nahtlose Verbindung mit iOS, große Auswahl an Apps

hochwertige Verarbeitung, nahtlose Verbindung mit iOS, große Auswahl an Apps Minuspunkte: hoher Preis, stark ans Apple-Ökosystem gebunden, wenig Innovationen in letzter Zeit

Samsung Galaxy Watch 8

Mit der Galaxy Watch 8 zielt Samsung direkt auf Nutzer von Android-Smartphones – und besonders die eigene Kundschaft – ab. Die Uhr setzt auf ein sportliches Design, ein kontraststarkes Super-AMOLED-Display und zahlreiche Funktionen zur Gesundheits- und Fitnessüberwachung. Kritisch sehen viele jedoch die eher durchschnittliche Akkulaufzeit und die etwas lange Ladezeit. Zudem sind bestimmte Extras nur in Verbindung mit Samsung-Geräten nutzbar.

Samsung Galaxy Watch8 – für 275,90 Euro bei Ebay* © Samsung / Werbung

Betriebssystem: Wear OS 6 mit Samsung-Anpassungen

Wear OS 6 mit Samsung-Anpassungen Pluspunkte: sehr helles Display (bis zu 3.000 Nits), umfangreiche Fitness-Features, Armbänder lassen sich leicht wechseln

sehr helles Display (bis zu 3.000 Nits), umfangreiche Fitness-Features, Armbänder lassen sich leicht wechseln Minuspunkte: Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit, manche Funktionen nur für Samsung-Smartphones freigeschaltet

Die Google Pixel Watch 3

Die Pixel Watch 3 ist Googles Antwort auf die Apple Watch und setzt vor allem auf das Tracking von Sport- und Gesundheitsdaten. Mit ihrem kompakten 41-Millimeter-Gehäuse und dem runden AMOLED-Display wirkt sie besonders elegant am Handgelenk. Neben klassischen Smartwatch-Funktionen legt Google den Fokus stark auf Fitbit-Integration und ein breites Spektrum an Gesundheits- und Fitness-Features. Schwächen zeigen sich hingegen bei der Akkulaufzeit, die bei intensiver Nutzung oft nur einen Tag durchhält, sowie bei der eingeschränkten Kompatibilität mit iPhones. Im Test bei Chip bekommt die preisgünstige Smartwatch die Note 1,3 (sehr gut).

Google Pixel Watch 3 – für 257,14 Euro bei Amazon* © Google / Werbung

Betriebssystem : Wear OS 6 mit direkter Google-Integration

: Wear OS 6 mit direkter Google-Integration Pluspunkte : elegantes Design, nahtlose Android-Anbindung, Fitbit-Funktionen für Fitness & Gesundheit

: elegantes Design, nahtlose Android-Anbindung, Fitbit-Funktionen für Fitness & Gesundheit Minuspunkte: kurze Akkulaufzeit, nur eingeschränkt für iPhone-Nutzer geeignet

Huawei Watch Fit 4

Mit ihrem rechteckigen Display erinnert die Huawei Watch Fit 4 auf den ersten Blick an die Apple Watch – preislich bewegt sie sich jedoch in einer ganz anderen Liga. Besonders interessant ist sie für alle, die eine kompakte Uhr mit starkem Fokus auf Sport und Gesundheit suchen. In Tests schnitt das Modell mit guten Bewertungen ab und überzeugte durch umfangreiches Multisport-Tracking, die Option zur Verbindung mit zusätzlichen Sensoren sowie verlässliche Körperanalysen. Auch klassische Smartwatch-Features wie Benachrichtigungen sind an Bord, bleiben aber eher Basisfunktionen. Im Test bei Chip bekommt die preisgünstige Smartwatch die Note 1,3 (sehr gut).

Huawei Watch FIT 4 – für 143,93 Euro bei Amazon* © Huawei / Werbung

Betriebssystem: Android

Android Pluspunkte: vielseitige Fitnessfunktionen, günstiger Preis

vielseitige Fitnessfunktionen, günstiger Preis Minuspunkte: kein EKG, kein WLAN

Fazit: Für jeden Bedarf die passende Smartwatch

Wer ein iPhone besitzt, greift meist weiterhin zur Apple Watch Series 10 – auch wenn Apple bei Innovationen zuletzt zurückhaltend war. Android-Nutzer finden mit der Samsung Galaxy Watch 8 eine starke Alternative, während sich die Huawei Watch Fit 4 und die Google Pixel Watch 3 klar an Sportbegeisterte richten. Gerade die Huawei-Uhr punktet dabei mit einem niedrigeren Preis. Das zeigt: Die Wahl hängt stark vom persönlichen Fokus und Budget ab – ob Premium-Erlebnis, Allrounder oder Fitness-Spezialist.

