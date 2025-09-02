Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
WhatsApp: Neue "enge Freunde"-Funktion kommt - DAS steckt dahinter
© Whatsapp/getty

Privatsphäre-Update

WhatsApp: Neue "enge Freunde"-Funktion kommt - DAS steckt dahinter

02.09.25, 14:10
Teilen

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre Statusmeldungen nur einem kleinen Kreis anzeigen können. 

Damit können private Inhalte gezielt geteilt werden, ohne dass jeder Kontakt Zugriff hat. Eine ähnliche Möglichkeit gibt es bereits bei Instagram.

Das „Close Friends“-Feature im Detail

Aktuell ist die Funktion in der WhatsApp-Beta für iOS (Version 25.23.10.80) sichtbar. Sie erlaubt es, Statusmeldungen ausschließlich für eine ausgewählte Gruppe sichtbar zu machen. Inhalte, die nur für „enge Freunde“ gedacht sind, werden farblich markiert. So erkennt man sofort, dass es sich um exklusive Beiträge handelt. In den Einstellungen kann eine private „Close Friends“-Liste erstellt werden.

Beim Posten eines Status kann dann entschieden werden, ob er für alle Kontakte oder nur für diese ausgewählte Gruppe sichtbar sein soll. Änderungen an der Liste – etwa das Hinzufügen oder Entfernen von Personen – bleiben für die Betroffenen unsichtbar. Wichtig: Wird die Liste nachträglich verändert, sehen nur die ursprünglich ausgewählten Kontakte den Status. Wer möchte, dass neue Mitglieder den Beitrag ebenfalls sehen, muss ihn löschen und erneut posten. So verhindert WhatsApp, dass Inhalte unbeabsichtigt an die falschen Personen gelangen.

Lesen Sie auch

Zeitlich begrenzt und verschlüsselt

Wie alle Statusmeldungen verschwinden auch die Beiträge für „enge Freunde“ nach 24 Stunden automatisch. Außerdem sind sie Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das bedeutet, dass weder WhatsApp noch Meta Zugriff auf die Inhalte haben. Nur die ausgewählte Gruppe kann die Meldung sehen. Die Kombination aus begrenztem Zugriff, automatischem Ablauf und Verschlüsselung bietet Nutzerinnen und Nutzern mehr Möglichkeiten, sich gezielt zu zeigen – je nach Personenkreis. Nach der Testphase wird das Feature schrittweise für alle verfügbar sein.

 

Sticker neu sortieren und erstellen

Ein weiteres Update in der Beta-Version 2.25.24.23 betrifft Sticker. WhatsApp erlaubt nun das Erstellen und Bearbeiten direkt in der App. Außerdem können eigene Sticker besser sortiert und in Stapeln organisiert werden. So können Nutzerinnen und Nutzer unterschiedliche Sammlungen anlegen und diese je nach Stimmung oder Zweck auswählen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden