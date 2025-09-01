Google bringt jetzt endlich DIESE lang erwartete Neuerung

Viele Smartphone-Nutzer kennen das Problem: Man installiert eine App, und plötzlich taucht sie auch auf anderen Geräten auf, die mit demselben Konto verbunden sind.

Das Löschen dieser Apps war bisher ein mühsamer Vorgang. Nun arbeitet Google an einer Lösung, die den Alltag spürbar einfacher machen könnte.

Ein Knopfdruck statt vieler Schritte

Bislang war es nötig, sich durch mehrere Menüs im Play Store zu klicken, wenn eine App auf einem anderen Gerät verschwinden sollte – etwa auf einer Smartwatch, einem Tablet oder einem Fernseher mit Android-System. Man musste den Bereich „Apps und Geräte verwalten“ öffnen, das Zielgerät auswählen und anschließend weitere Unterpunkte durchgehen. Genau hier setzt die geplante Neuerung an: Google will auf den App-Seiten im Play Store einen zusätzlichen Knopf einfügen. Mit diesem lässt sich eine App direkt auf einem beliebigen Gerät entfernen, das mit dem eigenen Google-Konto verbunden ist. Das spart Zeit und macht die Verwaltung deutlich angenehmer.

Funktion noch in Vorbereitung

Offiziell ist die neue Möglichkeit noch nicht freigegeben. Im Quellcode des Play Stores sind jedoch bereits erste Hinweise aufgetaucht. Technisch versierte Nutzer konnten den Knopf sogar schon manuell aktivieren. Wann Google die Funktion für alle zugänglich macht, ist derzeit noch unklar.

Fest steht aber: Wer Android-Geräte nutzt, darf sich auf eine einfachere Handhabung freuen. Schon jetzt ist es problemlos möglich, Apps auf anderen Geräten über den Play Store zu installieren. Mit der kommenden Anpassung wird auch das Entfernen endlich unkompliziert möglich.