Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Google bringt jetzt endlich DIESE lang erwartete Neuerung
© getty/Google

Store-Update

Google bringt jetzt endlich DIESE lang erwartete Neuerung

01.09.25, 16:30
Teilen

Viele Smartphone-Nutzer kennen das Problem: Man installiert eine App, und plötzlich taucht sie auch auf anderen Geräten auf, die mit demselben Konto verbunden sind. 

Das Löschen dieser Apps war bisher ein mühsamer Vorgang. Nun arbeitet Google an einer Lösung, die den Alltag spürbar einfacher machen könnte.

Ein Knopfdruck statt vieler Schritte

Bislang war es nötig, sich durch mehrere Menüs im Play Store zu klicken, wenn eine App auf einem anderen Gerät verschwinden sollte – etwa auf einer Smartwatch, einem Tablet oder einem Fernseher mit Android-System. Man musste den Bereich „Apps und Geräte verwalten“ öffnen, das Zielgerät auswählen und anschließend weitere Unterpunkte durchgehen. Genau hier setzt die geplante Neuerung an: Google will auf den App-Seiten im Play Store einen zusätzlichen Knopf einfügen. Mit diesem lässt sich eine App direkt auf einem beliebigen Gerät entfernen, das mit dem eigenen Google-Konto verbunden ist. Das spart Zeit und macht die Verwaltung deutlich angenehmer.

Funktion noch in Vorbereitung

Offiziell ist die neue Möglichkeit noch nicht freigegeben. Im Quellcode des Play Stores sind jedoch bereits erste Hinweise aufgetaucht. Technisch versierte Nutzer konnten den Knopf sogar schon manuell aktivieren. Wann Google die Funktion für alle zugänglich macht, ist derzeit noch unklar.

Lesen Sie auch

 

Fest steht aber: Wer Android-Geräte nutzt, darf sich auf eine einfachere Handhabung freuen. Schon jetzt ist es problemlos möglich, Apps auf anderen Geräten über den Play Store zu installieren. Mit der kommenden Anpassung wird auch das Entfernen endlich unkompliziert möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden