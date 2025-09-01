Große Premiere: Samsung stellt erstes "Tri-Foldable" vor

Samsung hat in den vergangenen Monaten bereits neue Geräte mit faltbarem Bildschirm gezeigt. Doch der Konzern aus Südkorea hat noch ein Modell in Arbeit, das für viel Gesprächsstoff sorgen könnte: ein Smartphone, das sich gleich zweimal zusammenklappen lässt.

Damit bringt Samsung sein erstes sogenanntes Tri-Fold-Gerät auf den Markt – eine Geräteklasse, die bislang nur sehr wenige Hersteller anbieten.

Erste Eindrücke durch Animation

Eine neue Animation gibt nun einen Vorgeschmack darauf, wie das kommende Modell aussehen könnte. Gezeigt wird dabei die kabellose Ladung, doch interessant ist vor allem der Blick auf den Faltmechanismus. Bei diesem Modell legt sich der erste Bildschirmteil auf den zweiten, und anschließend klappt die gesamte Einheit auf das dritte Panel. So entsteht eine Art gestapeltes System.

Das unterscheidet sich sowohl von der bekannten „Z“-Form, die beim Huawei Mate X (China) genutzt wird, als auch von der sogenannten G-Form, die in früheren Berichten zu Samsung-Geräten erwähnt wurde.

Unterschiedliche Bildschirmformate möglich

Durch die doppelte Klapptechnik lässt sich das Gerät in drei verschiedenen Größen nutzen: als kompaktes Smartphone, als etwas größeres Zwischengerät und schließlich als nahezu vollwertiges Tablet. Damit möchte Samsung offenbar noch flexibler auf die Wünsche von Nutzerinnen und Nutzern reagieren.

Samsung will Maßstäbe setzen

Mit diesem Modell wagt Samsung den Schritt in ein neues Segment, das bisher kaum verbreitet ist. Ob sich die Technik durchsetzt, wird am Ende vom Preis, der Alltagstauglichkeit und der Haltbarkeit abhängen. Klar ist aber:

Für Samsung selbst bedeutet dieses Gerät einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Galaxy-Reihe.