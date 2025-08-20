DIESE Smartphones erhalten jetzt eine brandneue Google-App

Google hat seine Pixel-Handys in den letzten Jahren Schritt für Schritt mit kleinen Extras ausgestattet. Nun folgt ein weiteres Werkzeug: eine Tagebuch-App mit dem Namen Pixel Journal.

Sie soll Nutzerinnen und Nutzer dabei unterstützen, Gedanken und Erlebnisse einfach festzuhalten.

Das kann die neue Google-App

Mit Pixel Journal lassen sich tägliche Einträge verfassen. Neben Texten können auch Fotos, Orte oder Aktivitäten ergänzt werden.

Pixel Journal – so sieht die neue Tagebuch-App von Google aus. © Google

Ziel ist es, den Alltag bewusster zu dokumentieren und eigene Gedanken zu ordnen. Zusätzlich gibt es Vorschläge, die beim Schreiben helfen sollen. Die App ist im Google Play Store bereits kurz sichtbar gewesen. Dort wurde beschrieben, dass man nicht nur Erlebnisse festhalten, sondern auch die eigene Stimmung dokumentieren kann.

Wer die App nutzen kann

Zum Start funktioniert Pixel Journal wohl nur mit der kommenden Pixel-10-Reihe. Ältere Modelle sollen nach und nach unterstützt werden. Erste Tests mit einem Pixel 9 zeigten noch keine volle Nutzungsmöglichkeit. Ein Blick auf die ersten Screenshots verrät noch etwas anderes: Google plant ein überarbeitetes Design für die Pixel-Tastatur Gboard. Diese bekommt künftig Tasten in einer neuen, pillenförmigen Form.