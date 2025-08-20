WhatsApp: Neues Update bringt jetzt DIESE bekannte Funktion zurück

Whatsapp arbeitet laufend daran, die App einfacher zu machen. Nun testet der Messenger-Dienst eine Neuerung, die den Umgang mit mehreren Konten deutlich erleichtern soll. Statt sich durch Menüs zu klicken, reicht künftig ein kurzer Tipp auf das eigene Profilbild.

In der aktuellen Test-Version (Beta-Version 2.25.22.14 für Android-Handys) können Nutzer direkt über das Profilbild in der oberen Leiste in die Einstellungen wechseln. Damit spart man sich zusätzliche Klicks. Besonders praktisch ist das für alle, die zwei oder mehr Accounts in der App verwenden. So sieht man auf einen Blick, welcher Zugang gerade aktiv ist, und vermeidet Verwechslungen beim Schreiben von Nachrichten.

Rückkehr einer bekannten Funktion

Die Idee ist nicht ganz neu: Schon in einer älteren Test-Version (2.23.18.7) hatte Whatsapp die Möglichkeit eingebaut. Damals wurde sie wieder entfernt. Nun bringt das Unternehmen den Kurzbefehl zurück – diesmal mit mehr Übersicht und einer klareren Oberfläche.

Wer es jetzt schon nutzen kann

Im Moment ist die Neuerung nur in der Beta-Version sichtbar. Das bedeutet: Nur Nutzer, die an diesem Test teilnehmen, können die Funktion bereits ausprobieren. Wann das Update für alle verfügbar ist, ist noch offen. Erfahrungsgemäß dauert es aber meist nicht lange, bis Whatsapp solche Tests in die reguläre App übernimmt.