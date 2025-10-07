Neues YouTube-Feature gibt Nutzern jetzt Grund zur Freude

Viele Nutzer von YouTube kennen das Problem: Am Ende eines Videos erscheinen plötzlich kleine Vorschläge für andere Clips, die man gleich als Nächstes ansehen könnte.

Diese sogenannten End-Screens konnten bisher nur eingeschränkt ignoriert werden – doch nun ändert sich das.

End-Screens können ab sofort ausgeblendet werden

End-Screen-Videovorschläge erscheinen typischerweise in den letzten Sekunden eines YouTube-Videos. Sie sollen Nutzer dazu bringen, gleich weitere Videos anzusehen. Viele Zuschauer empfinden diese Einblendungen jedoch als störend, wenn sie sich ganz auf das aktuelle Video konzentrieren möchten. Google (US-Unternehmen, Kalifornien, USA) hat nun einen neuen Button bei YouTube eingeführt. Dieser erscheint gleichzeitig mit den Empfehlungen am Ende des Videos und trägt die Beschriftung „Ausblenden“. Mit einem Klick verschwinden die Vorschläge sofort. Wenn ein Video keine End-Screen-Vorschläge enthält, wird der Button logischerweise nicht angezeigt. Wer die Empfehlungen später wieder sehen möchte, kann einfach erneut auf den Button klicken, der dann „Einblenden“ heißt, und die Vorschläge erscheinen wieder.

Keine dauerhafte Abschaltung möglich

Ein kleiner Nachteil aus Zuschauersicht: Die End-Screens lassen sich derzeit nur für jedes Video einzeln ausblenden. Eine dauerhafte Deaktivierung über alle Videos hinweg gibt es noch nicht.

YouTube reagiert auf Rückmeldungen der Nutzer

Für YouTube und die Betreiber von Kanälen ist diese Funktion verständlich. End-Screen-Vorschläge helfen, Zuschauer länger auf der Plattform zu halten, was sowohl den Kanälen als auch YouTube selbst zugutekommt. Tests haben gezeigt, dass durch das Ausblenden der Vorschläge nur etwa 1,5 Prozent der Zuschauer ein Video vorzeitig verlassen haben. Für die meisten Produzenten ist der Effekt also gering, während viele Zuschauer das neue Feature bereits positiv bewerten. YouTube betont, dass das Feature speziell auf Wünsche aus der Community reagiert. Nutzerinnen und Nutzer hatten sich mehr Kontrolle über das Videobild und weniger Ablenkungen gewünscht. Mit der neuen Funktion erfüllt YouTube genau dieses Anliegen.