Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Lange Wartezeiten auf OP-Termine.

AK-Kritik

Eineinhalb Jahre Wartezeit oder 6.000 Euro: Kritik an Gesundheitssystem

07.10.25, 14:07
Teilen

Ein Linzer wartet verzweifelt auf eine Hüftoperation – außer er zahlt privat. 

OÖ. Ein 63-jähriger Linzer soll eineinhalb Jahre auf seine dringend notwendige Hüftoperation warten – es sei denn, er zahlt 6.000 Euro selbst oder verfügt über eine Zusatzversicherung.

„Ich habe 40 Jahre Beiträge gezahlt, war kaum krank – und jetzt soll ich privat zahlen, um schmerzfrei zu werden“, kritisiert er. Der Mann befürchtet längere Arbeitsausfälle und hohe Folgekosten. AK-Präsident Andreas Stangl zeigt sich empört: „Es ist untragbar, dass Schmerzen zur Geldfrage werden. Gesundheit darf nicht vom Einkommen abhängen. Die Politik muss endlich gegensteuern und Wartezeiten verkürzen.“ Die AK kämpft gegen eine Zwei-Klassen-Medizin und für die faire Behandlung aller.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden