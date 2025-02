TV-Hammer: Heidi soll jetzt "Deutsche" werden

Jetzt ist es offiziell: Die wohl berühmteste Schweizer Kinderbuchfigur kehrt auf die Bildschirme zurück! Wie Watson berichtet, arbeiten das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sowie RTL Deutschland an einer brandneuen Heidi-Serie, die den Klassiker in ein modernes Licht rücken soll.

Diese Heidi wird anders! Zum ersten Mal soll nicht nur ihre Kindheit in den idyllischen Schweizer Alpen im Fokus stehen – die Zuschauer dürfen Heidi auch auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleiten. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sowie RTL Deutschland arbeiten zur Zeit an einer brandneuen Heidi-Serie, die den Klassiker in ein modernes Licht rücken soll. Bislang gibt es noch keine Details zu Cast, Drehbeginn oder Sendetermin.

Doch eines ist sicher: Die Schweizer Alpen, die schon immer eine zentrale Rolle in der Geschichte spielten, werden auch in der Neuauflage nicht fehlen. Allerdings soll ein Großteil der Serie von Heidi Jahren in Deutschland handeln und das Mädchen auf dem Weg zur jungen Frau zeigen.

Seit Johanna Spyri vor knapp eineinhalb Jahrhunderten den ersten Heidi-Roman veröffentlichte, begeistert die Geschichte Jung und Alt. Unzählige Bücher, Filme und Serien folgten – jetzt also eine neue Version für das 21. Jahrhundert. Wie modern wird diese Heidi 2.0? Und bleibt der Kultcharakter erhalten? Fans müssen sich noch etwas gedulden – aber klar ist: Heidi ist bereit für ihr großes Comeback!