Selenskyj: Trump kann Putin stoppen

Der ukrainische Präsident ist sich sicher: Künftiger US-Präsident "kann entscheidend in diesem Krieg sein".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traut seinem künftigen US-Kollegen Donald Trump zu, Kreml-Chef Wladimir Putin zu "stoppen". "Trump kann entscheidend sein. Das ist für uns das Wichtigste", sagte Selenskyj am Donnerstag in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehen. "Er kann entscheidend in diesem Krieg sein. Er ist dazu in der Lage, Putin zu stoppen oder besser gesagt, uns dabei zu helfen, Putin zu stoppen. Er hat diese Fähigkeit."

Trump übernimmt in zwei Wochen das Amt des US-Präsidenten. Im Wahlkampf hatte der Republikaner scharfe Kritik an Selenskyj geübt und einen Stopp der milliardenschweren US-Militärhilfe für das Land angekündigt. Für Aufsehen sorgte auch seine Ankündigung, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu wollen. Trump hob diesbezüglich auch seine guten Kontakte zum Kreml-Chef hervor.

Trump hat die Beendigung des russischen Aggressionskriegs in der Ukraine zu seiner außenpolitischen Priorität erklärt und auch schon einen Sonderbeauftragten für den Konflikt ernannt. Ex-General Keith Kellogg sollte zu Jahresbeginn nach Kiew reisen. Seine bisher geäußerten Vorstellungen laufen auf ein Einfrieren der Kämpfe entlang der derzeitigen Frontlinie hinaus. Die Forderung der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft als Sicherheitsgarantie lehnt er ab.