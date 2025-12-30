3sat rockt uns Silvester: 20 Konzerte in 24 Stunden

Die größte Pop-Party zu Silvester steigt vor dem TV. 3sat zeigt uns am 31. Dezember 20 Top-Konzerte von Whitney Houston, Mariah Carey, Rihanna und Co.
Die unsterbliche Pop-Queen Whitney Houston mit dem legendären „Concert for a New South Africa“ im Hauptabend-Programm, die Party-Show „Loud“ von Rihanna als Silvester-Countdown und das heiße „Rendezvous in Paris“ von Usher statt der Pummerin. Unter dem Titel "Pop around the clock" bringt 3sat wie jedes Jahr auch heuer wieder am 31. Dezember die große Silvester Musik-Offensive: 20 Konzerte in 24 Stunden!
Bereits um 6.00 Uhr eröffnet die deutsche Elektropop-Band MIA mit „Pop Around @ Bauhaus“ den TV-Konzertreigen". Bis zum Finale mit der „Tekkno Tour“ von Electric Callboy stehen neben TV-Premieren von Pink Floyd Mastermind David Gilmour (13.00 Uhr), dem einmaligen Duett-Auftritt von Elton John mit Brandi Carlie (17.15 Uhr) oder Simply Red (1. Jänner, 00:25Uhr) auch legendäre Auftritte von u.a. Sade, Pink Floyd oder Mariah Carey, die 1996 in Tokyo auch den Weihnachts-Klassiker „All I Want For Christmas Is You“ anstimmte, am Programm.
Das ist das Konzert-Programm von „Pop around the Clock“ auf 3sat:
06:00–06.55: MIA - „Pop Around @ Bauhaus“
06:55-08:00: LOI - „Pop Around @ Bauhaus“
08:00-09:00: Die Fantastischen Vier - „Pop Around @ Bauhaus“
09.00-10:00: Cypress Hill & London Symphony Orchestra –“Black Sunday
10:00-11:15: Imagine Dragons & LA Film Orchestra - “Live from Hollywood Bowl”
11.15-13:00: Pink Floyd - “Pulse”
13:00-14.45: David Gilmour - “Live at the Circus Maximus, Rom”
14.45-16:00: Marius Müller Westernhagen - “Live 1989”
16:00-17:15: Bruce Springsteen - “Live in Dublin”
17.15-18.00: Elton John & Brandi Carlile: - “An Evening with”
18:00-19:00: Raye - “My 21st Century Symphony”
19:00-20:15: Mariah Carey - “Daydream World Tour”
20:15-21:45: Whitney Houston - “The Concert for a New South Africa”
21:45-23:00: Rihanna - “Loud – Live at the O2”
23:00-00:25: Usher - “Rendezvous in Paris”
00:25-01.30: Simply Red - “Live in Santiago”
01:30-02:30: Sade - “Live in San Diego”
02:30-03:30: Evanescence - “Live in Amsterdam”
03:30-04:45: Iggy Pop - “Live at Montreux Jazz Festival 2023”
04:45-06:00 Electric Callboy - “Tekkno Tour ’23 – Live in Europe”