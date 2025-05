Cannes: Kevin Spacey wird für Lebenswerk geehrt

Der 65-jährige Hollywood-Star wurde von der Justiz entlastet und wird jetzt in Cannes ausgezeichnet

Der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Oscar-Preisträger Kevin Spacey soll am Rande des Filmfestivals von Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Der US-Schauspieler werde für "Jahrzehnte seines künstlerischen Genies" geehrt, teilte die unabhängige Stiftung "Better World Fund" am Montag mit. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP verwies die Stiftung darauf, dass Spacey eingeladen sei, weil er "von der Justiz entlastet" worden sei.

Spacey war 2023 in einem Aufsehen erregenden Strafprozess in London von Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen vier Männer freigesprochen worden. 2022 hatte Spacey in einem Zivilprozess um mutmaßliche sexuelle Belästigung in New York Recht bekommen.

Weitere Klage eingereicht

Im Februar hatte der ehemalige Schauspieler Ruari Cannon in London eine weitere Klage gegen Spacey eingereicht. Cannon hatte Spacey zuvor in einem Dokumentarfilm vorgeworfen, ihn 2013 in der Öffentlichkeit unangemessen angegriffen zu haben. Spacey weist die Vorwürfe zurück. Der US-Schauspieler war 2016 zum letzten Mal in Cannes auf dem roten Teppich gewesen.

Spacey war mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" bekannt geworden, für die er mit einem Oscar als bester Neben- beziehungsweise bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Der Hollywood-Star, der auch in der Serie "House of Cards" die Hauptrolle spielte, zählt zu einer Reihe von Stars, darunter Bill Cosby und R. Kelly, die sich im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt vor Gericht verantworten mussten.