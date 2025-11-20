Hollywood-Star Kevin Spacey obdachlos: "Ich habe kein Zuhause"

Der Schauspieler kämpft seit 2017 mit finanziellen Problemen. Derzeit hat er nicht einmal einen festen Wohnsitz, wie er offenbart.

Kevin Spacey lebt derzeit ohne festen Wohnsitz. Der 66-jährige Schauspieler, der einst zu den großen Hollywood-Stars zählte, pendelt aktuell zwischen Hotels und Airbnbs. „Ich habe buchstäblich kein Zuhause“, gibt Spacey in einem Gespräch mit dem Telegraph offen zu. Seine finanzielle Lage bezeichnet er als „nicht großartig“, auch wenn er nie offiziell Insolvenz anmelden musste.

"Kosten der letzten Jahre waren astronomisch"

Die letzten Jahre waren für den Oscar-Gewinner turbulent. Seit den Skandalen rund um Vorwürfe sexueller Belästigung im Jahr 2017 kämpft Spacey mit hohen Ausgaben bei gleichzeitig geringen Einnahmen: „Die Kosten der letzten sieben Jahre waren astronomisch. Ich hatte kaum Einnahmen und alles ging raus“, so der Schauspieler. Zwar wurde er im Juli 2023 in einem britischen Gerichtsverfahren von den Vorwürfen freigesprochen, seine Rückkehr in Hollywood gestaltet sich jedoch schleppend. Netflix hatte ihn bereits 2017 aus House of Cards entfernt, die Serie lief 2018 mit Robin Wright (59) in der Hauptrolle aus.

Kleine Engagements

Um finanziell über die Runden zu kommen, nimmt Spacey inzwischen Engagements an, wo er nur kann. Mitte November trat er etwa für einen Abend in einem Resort in Limassol auf Zypern mit einer Big Band auf. Unter dem Titel „Songs & Stories“ kombinierte er Gesangseinlagen mit Anekdoten aus seinem Leben und seiner Karriere. Die Karten für das Event starteten bei 250 Euro, für ein VIP-Paket mit persönlichem Meet-and-Greet mussten Fans bis zu 1.250 Euro zahlen. Das Konzert gilt als Versuch, wieder stärker in die Öffentlichkeit zu treten und seine Karriere Schritt für Schritt neu zu beleben.





Vor den Skandalen hatte Spacey große Erfolge gefeiert, unter anderem mit Filmen wie American Beauty und Die üblichen Verdächtigen. Doch die Vorwürfe im Zuge der #MeToo-Bewegung führten zu einem radikalen Einschnitt: Sein langjähriger Wohnsitz in Baltimore ging verloren, sein Besitz wurde eingelagert, und er sucht derzeit nach einer neuen Bleibe.

Spacey übernimmt Verantwortung

In einem 2024 veröffentlichten Interview mit Dan Wootton zur Doku Spacey Unmasked zog der Schauspieler ein persönliches Resümee: „Ich übernehme die volle Verantwortung für mein vergangenes Verhalten (...), aber ich kann und werde keine Verantwortung übernehmen oder mich bei jemandem entschuldigen, der Dinge über mich erfunden (...) hat.“ Gleichzeitig zeigt er sich hoffnungsvoll: „Ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Dinge weiter verbessern, entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte.“