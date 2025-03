Carmen Geiss als Betrugsoper - Tausende Euro weg!

Carmen Geiss (59) hielt sich für gewappnet gegen Betrüger – doch ein dreister Kreditkarten-Trick belehrte sie eines Besseren. 3.200 Euro sind verschwunden, ihr Handy wurde gesperrt, der Schock sitzt tief.

Während eines Meetings in Dubai erhielt Carmen Geiss einen unerwarteten Anruf. Am anderen Ende der Leitung: ein angeblicher Polizist. Er warnte sie vor einem möglichen Betrug und forderte sie auf, ihre Kreditkartendaten zur Überprüfung durchzugeben. "Mir kann das niemals passieren“, dachte sich die Millionärsgattin noch – doch in der Panik gab sie nicht nur die Kartennummer und das Ablaufdatum, sondern sogar die PIN preis. Ein fataler Fehler: Kurz darauf waren 3.200 Euro von ihrem Konto verschwunden.

Doch damit nicht genug: Der Betrüger sperrte auch noch ihr Handy, sodass Carmen weder auf ihr Konto noch auf wichtige Daten zugreifen konnte. „Ich war richtig fertig, ich habe am ganzen Körper gezittert“, berichtet sie in der neuesten Folge von "Die Geissens – der Podcast“. Die zweifache Mutter ist sich sicher: "Die rufen gezielt ältere Menschen an – da zähle ich mich mittlerweile auch dazu.“ Die Reaktion ihrer Töchter Shania und Davina ließ nicht lange auf sich warten. "Wir schauen immer Aktenzeichen XY – und Mama fällt trotzdem drauf rein“, spottet Davina.

Ehemann Robert Geiss (61) bleibt dagegen gelassen und mahnt zur Vorsicht: "Wenn dich die Polizei anruft, solltest du dich immer rückversichern. Die rufen garantiert nicht übers Handy an.“ Für Carmen Geiss ein teurer Lernmoment, den sie so schnell nicht vergessen wird.