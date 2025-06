Die Geissens: Ein einziger Mega-Coup hat ihnen Millionen gebracht

Die deutsche Promifamilie wurde mit einem Schlag stinkreich!

Teure Autos, eine fesche Jacht, die feinsten Immobilien - bei der deutschen Unternehmerfamilie Geiss gibt's von allem nur das Beste!

Luxus-Welt

Und das zeigen Robert, seine Carmen und die beiden Töchter Davina und Shania auch gerne. In ihrem eigenen Reality-Format nehmen sie Fans und Zuseher gerne mit in ihre funkelnde Luxus-Welt.

Davina und Shania Geiss © Instagram ×

Dabei bleiben besonders Robert und Carmen immer wieder sehr authentisch. Beide sprechen die Dinge an, versuchen, ehrlichen Einblick in ihren Alltag zu geben. Jüngst nahm Carmen die gesamte TV- und Insta-Welt mit zu ihrer umfassenden Beauty-OP. Zum runden Geburtstag ließ sie sich das Gesicht runderneuern. Und Papa Geiss ließ die Szenen aus dem Riesenrad nicht rausschneiden, die ihn angsterfüllt (Höhe ist nicht sein Ding) im Wahrzeichen Wiens zeigten.

© RTL/RTLZWEI ×

Authentisch

Glamourös, ein bisschen prollig und doch authentisch - das sind eben die Geissens! Doch wie war das nochmal mit ihrem Reichtum? Kaum zu glauben, aber ein einziger Coup hat die ganze Familie in Luxus-Finanz-Sphären katapultiert!

Steuerfrei

Robert Geiss hat nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre als Kaufmann gemacht. 1986 kam er dann zusammen mit seinem Bruder auf die Idee, eine Kleidungsmarke für Bodybuilder zu gründen, und "Uncle Sam" war geboren. Bereits 9 Jahre später, 1995, verkauften sie diese um sage und schreibe 140 Millionen Mark! Also rund 71 Millionen Euro! Die Brüder teilten und Robert investierte sehr schlau in den folgenden Jahren. Zudem lebte er lange Zeit quasi steuerfrei mit seiner Familie in Monaco.

Pro Sendung verdienen sie diese Summe

Das Geld soll sich gut vermehrt haben - um die 100 Millionen Euro sollen sie besitzen. Und das Vermögen wird immer mehr - pro Folge ihrer auch selbst produzierten Reality-Sendung kommen um die 60.000 Euro dazu - das macht schlappe 2,3 Mille in einem Jahr. Robert und Carmen Geiss sagten immer wieder in Interviews: "Man muss mehr einnehmen als ausgeben. Wir wissen, wie viel Butter kostet, wir sind ja nicht als Millionäre zur Welt gekommen."