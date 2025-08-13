Alles zu oe24VIP
Davina Geiss: Kesser Höschen-Blitzer - "Wann kommt OnlyFans?"
© Instagram

Zitronengelb

Davina Geiss: Kesser Höschen-Blitzer - "Wann kommt OnlyFans?"

13.08.25, 09:14
Die Tochter des Unternehmerpaares verzaubert auf Insta.

Davina Geiss nimmt ihre Fans auf Instagram gerne mit in ihr Leben. Das ist oft sehr glamourös mit Luxus-Partys, edlen Dinner-Einladungen. Ein Jet-Set-Leben eben!

Neue Fotos

Dazu gehören auch die schönsten Klamotten. Sie und ihre Schwester Shania sind wahre Fashionistas. Das ist nun einmal mehr zu sehen auf neuen Fotos.

Blitzer

Davina posiert auf Steinstufen im zitronengelb-weißen Minikleid mit passenden Schuhen. Und, wir können es deutlich sehen, auch drunter stimmt die farbliche Abstimmung! Denn der Bikini blitzt sowohl oben als auch unten hervor. Den meisten Fans gefällt, was sie sehen, manche meinen allerdings, sie habe zu viel gezeigt. Andere wiederum meinen, dass ein Bikini nichts Anstößiges ist.

