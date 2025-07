Schock um die Geissens: "Ja, sind verurteilt worden zu zwölf Jahren Knast"

Robert Geiss schockt seine Fans mit dieser Ansage.

Was ist denn hier los, denken sich die Fans des Promi-Paares Robert und Carmen Geiss. Denn im Netz kursiert ein Video eines Berichtes über die Verhaftung von Robert Geiss.

Schockierende Wahrheit

In dem kurzen Clip, der eine Villa von oben zeigt, heißt es, dass Robert Geiss zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nachdem die Polizei eine "schockierende Wahrheit" aufgedeckt habe. Die "deutsche Öffentlichkeit ist schockiert" heißt es weiter und die Frage "Wie hat er geschafft, alles zu verbergen" steht zum Video vermerkt.

Carmen und Robert Geiss mit ihren Töchtern am Oktoberfest. © Getty Images

Betrug

Doch was hat es mit dieser Nachricht auf sich? Robert und Carmen klären auf ihren Insta-Accounts auf: Es ist ein KI-Betrug! Das Video wurde zusammengeschnitten mit Fotos und Luftaufnahmen von Google Maps, der Inhalt ist mehr als ungenau.

Verantwortliche finden

Robert teil den Clip und meldet sich nach einem Ausschnitt selbst zu Wort: "Ja, wir sind verurteilt worden zu zwölf Jahren Knast, aber der Knast sieht eigentlich ganz gut aus!”. Das Paar ist wie so oft auf dem Weg in den Beachclub in St. Tropez zu sehen. Robert erklärt, dass Fake News kursieren und Carmen ruft ihre Fans auf: "Lasst euch nicht verarschen!" Das Paar will die Verantwortlichen dieser Berichterstattung zur Rede stellen.

Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Promis gerne zum Ziel von Betrugsmaschen werden.