Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein präsentiert ab 9.45 Uhr gemeinsam mit Familienministerin Raab die Regeln für Weihnachten. Wie oe24 schon vorab erfuhr, fällt die Personen-Beschränkung auch für Ungeimpfte.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein präsentiert heute ab 9.45 Uhr gemeinsam mit Familienministerin Raab die Regeln für Weihnachten. Alle Details lesen Sie am Ende des Artikels im Live-Ticker.

Wie ÖSTERREICH jedoch schon vorab erfuhr, soll es dieses Jahr Freiheit für alle geben – ohne Personen-Beschränkungen. Das bedeutet, auch Ungeimpfte dürfen Weihnachten mit ihren Liebsten feiern. Allerdings wird Mückstein wohl dringlich empfehlen, Feiern im kleinen Kreis abzuhalten.

Als fix gilt, dass am 21. Dezember der Lockdown für Ungeimpfte um zehn Tage verlängert wird.



Die Länder wollen deswegen einen Testaufruf für die Feiertage starten. Alle sollen vor dem 24. Dezember – bevor man im Kreis der Familie feiert – einen PCR-Test machen.

Silvester. Noch nicht klar ist, wie angesichts der Omikron-Bedrohung Silvester geregelt werden soll. Am 22. Dezember wird die Regierung das bei ­einem Gipfel mit den Landeshauptleuten beraten und dann die Regeln für den Jahreswechsel verkünden.

Lockdown-Überlegung für Weihnachtszeit

Sorge. Aufgrund der drohenden Omikron-Welle gibt es im Hintergrund auch Überlegungen, doch wieder in einen Lockdown zu gehen. Dabei wird offenbar an die Zeit ab dem 26. Dezember gedacht. Die ÖVP will allerdings den Wintertourismus „retten“.