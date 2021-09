Eine 52-jährige Kärntnerin ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) ums Leben gekommen.

Aus vorerst unbekannter Ursache war sie mit ihrem Auto in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Die 52-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und starb trotz Reanimation an der Unfallstelle. Drei Feuerwehren, ein Rettungshubschrauber und das Rote Kreuz waren im Einsatz.