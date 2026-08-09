Neue Prognose: Es wird wieder deutlich heißer

Laut der GeoSphere Austria wird es in den kommenden Tagen doch wieder deutlich heißer als angenommen.

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Der Sommer gibt in Österreich weiter Vollgas. Auch am Sonntag bleibt es in weiten Teilen des Landes sonnig und heiß. Von früh bis spät scheint die Sonne häufig nahezu ungestört, nur über den Bergen bilden sich im Tagesverlauf einzelne Quellwolken. Vereinzelt können daraus Schauer und Gewitter entstehen, am ehesten südlich des Alpenhauptkammes. Am Abend steigt die Gewittergefahr auch im Westen etwas an.

Die Temperaturen klettern auf 28 bis 34 Grad. Abseits möglicher Gewitter weht der Wind meist schwach bis mäßig.

37 Grad am Montag

Noch heißer wird es am Montag. Bereits in der Früh ziehen im Westen und Norden erste Wolken auf, vereinzelt sind dort Schauer möglich. Im restlichen Land startet der Tag überwiegend sonnig. Mit zunehmender Tagesdauer entstehen jedoch verbreitet Quellwolken, die Gewittergefahr nimmt deutlich zu. Besonders im Bergland sind kräftige Schauer und Gewitter möglich, dabei können auch Sturmböen auftreten. Im Osten und Südosten bleibt es dagegen länger trocken und sonnig.

Dort wird es auch am heißesten: Die Höchstwerte erreichen 26 bis 37 Grad.

Am Dienstag bleibt es zunächst vielerorts sonnig, ehe sich vor allem im Bergland wieder Quellwolken und einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Abseits der Berge überwiegt weiterhin trockenes Wetter. Die Temperaturen erreichen 25 bis 33 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt der Sommer präsent. Bei viel Sonnenschein sind jeweils bis zu 33 beziehungsweise 34 Grad möglich. Vor allem über den Bergen können sich nachmittags Wolken bilden, im Westen und Südwesten sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen.

Von einem nachhaltigen Ende der Hitze kann damit vorerst keine Rede sein. Zwar gehen die Spitzenwerte nach Montag etwas zurück, doch hochsommerliche Temperaturen bleiben Österreich auch in der zweiten Wochenhälfte erhalten.