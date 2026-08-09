Mitten in Bremen
Autofahrer prügelt Fußgänger tot
Der 56-Jährige sei am Samstagnachmittag mit einem Autofahrer in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Autofahrer aus seinem Wagen und schlug dem Mann mehrfach ins Gesicht. Der 56-Jährige stürzte daraufhin und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche sei er noch an Ort und Stelle gestorben.
Der Autofahrer floh den Angaben zufolge in einem weißen Kleinwagen. Die Polizei fahndet nach ihm. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und sucht nach weiteren Zeugen.
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