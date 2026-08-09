US-Geheimdienst: Putin nimmt diese EU-Staaten ins Visier

Russland könnte begrenzten Angriff auf NATO-Land starten

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Der russische Präsident Wladimir Putin könnte US-Medienberichten zufolge innerhalb der nächsten Jahre versuchen, die Entschlossenheit der NATO mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Das berichteten das "Wall Street Journal" und der Sender CNN übereinstimmend am Samstag. Sie beriefen sich dabei auf neue US-Geheimdienstberichte, deren Inhalte ihnen US-Beamte beziehungsweise mit den Berichten vertraute Quellen geschildert hätten.

Mögliche Szenarien reichen demnach von einer Cyberattacke bis hin zu einem klein angelegten Eindringen in ein NATO-Land. Nach Informationen des "Wall Street Journal" waren die USA zuvor davon ausgegangen, dass Putin kein NATO-Land provozieren wolle, während er noch Krieg gegen die Ukraine führe. Diese Einschätzung habe sich jedoch dieses Jahr geändert, zitierte die Zeitung US-Beamte. Ziel eines möglichen Angriffs Putins auf ein NATO-Land während des andauernden Ukraine-Kriegs wäre demnach eine Spaltung des Bündnisses.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting in Moscow on August 7, 2026. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) © APA/AFP/POOL/ALEXANDER KAZAKOV

Baltikum und Polen am wahrscheinlichsten betroffen

Die Zeitung nannte auch das Entsenden von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen zur Besetzung von Gebieten als ein mögliches Szenario. Die Wahrscheinlichkeit für das Extremszenario – ein Eindringen in ein Gebiet der NATO-Ostflanke – sei gering, steige aber mit fortschreitender Zeit, schrieb sie über die Befunde der Geheimdienstberichte. Der geschätzte Zeitrahmen für jegliche mögliche Angriffe reicht demnach von diesem Herbst bis 2029.

Nach Informationen von CNN ist es am wahrscheinlichsten, dass ein wie auch immer gearteter Angriff baltische Staaten oder Polen ins Visier nehmen würde. Die litauische Regierung hatte jüngst mitgeteilt, dass dem eigenen Militärgeheimdienst Informationen vorlägen, wonach Russland Angriffe auf kritische Infrastruktur in den baltischen Staaten unter Einsatz ukrainischer Drohnen erwägen könnte.