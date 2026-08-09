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Flug gestrichen, weil Kind sich nicht anschnallen wollte

Flugzeug von Porter Airlines fliegt am Himmel mit ausgefahrenem Fahrwerk.
© Getty Images
Alle Passagiere mussten wieder aus dem Flugzeug aussteigen.
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Kurioser Zwischenfall an einem kanadischen Flughafen: Weil sich ein Kind partout nicht anschnallen ließ, musste ein voll besetztes Passagierflugzeug umkehren. Am Ende wurde der gesamte Flug gestrichen – für die übrigen Reisenden bedeutete das eine unfreiwillige Nacht am Boden.

Betroffen war der Flug 444 von Porter Airlines, der am Donnerstagabend von Victoria in der kanadischen Provinz British Columbia nach Toronto starten sollte. Die Maschine war bereits auf dem Weg zur Startbahn, als die Crew bemerkte, dass ein Kind nicht angeschnallt war.

Flug gecancelt

Die Begleitperson und die Flugbegleiter versuchten offenbar vergeblich, den Sicherheitsgurt anzulegen. Da ein Start ohne ordnungsgemäße Sicherung des Kindes nicht infrage kam, rollte die Maschine zurück zum Terminal. Das Kind und seine Begleitperson mussten das Flugzeug verlassen, ebenso ihr Gepäck.

Die Verzögerung hatte allerdings weitreichende Folgen: Der geplante Start um 22.30 Uhr war nicht mehr möglich, sodass die Maschine die nächtliche Betriebssperre des Flughafens verpasste. Ab 0.30 Uhr darf dort nicht mehr gestartet werden.

Der Flug wurde schließlich annulliert. Die Passagiere mussten aussteigen und wurden auf Verbindungen am nächsten Tag umgebucht.

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Porter Airlines entschuldigte sich bei den Betroffenen für die Unannehmlichkeiten. Wie alt das Kind war, teilte die Fluggesellschaft nicht mit.

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