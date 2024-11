"Er ist wieder da": FPÖ-Aufregung um ORF-Titel in "ZiB2"

"Er ist wieder da", titelte die "ZiB2" nach dem Wahlerfolg des designierten US-Präsidenten Donald Trump. FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger stieß das offenbar sauer auf.

Am Dienstag wurde Donald Trump erneut zum US-Präsident gewählt. Bereits von 2017 bis 2021 war er in diesem Amt. Dementsprechend lautete die Schlagzeile der "ZiB2" am Mittwochabend: "Er ist wieder da". Tirols FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger sah darin eine bewusste Anspielung auf die deutsche Hitler-Komödie "Er ist wieder da".

"Die Anspielung gestern, Herr Wolf, in der ZiB2 war sicher reiner Zufall, oder?", fragte sich Abwerzger via Twitter. "ZiB2"-Moderator Armin Wolf erklärte, dass Trump von 2017 bis 2021 Präsident gewesen sei und nun von 2025 bis 2029 als Präsident "wieder da" sei. Es handle sich also um eine "Faktenfeststellung".

Abwerzger wollte das allerdings nicht glauben: "Ah geh, Herr Wolf. Sie wissen genau, was ich meine und 'wir' wissen, wie die Headline zu verstehen ist". Wolf konterte: "Möchten Sie auch darüber diskutieren, worauf der Begriff „Volkskanzler“ anspielen könnte? Oder wissen Sie nur, was gemeint ist und wie etwas zu verstehen ist, wenn Ihnen etwas nicht gefällt?". Abwerzger wies daraufhin auf Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hin, der auch schon diesen Begriff verwendete.