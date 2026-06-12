Italiener melden Rangnick-Hammer

Milan soll alle Rangnick-Wünsche erfüllen.

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Wenige Tage vor Österreichs erster WM-Partie gegen Jordanien spitzt sich der Poker um Ralf Rangnick weiter zu. Wie berichtet, steht der österreichische Teamchef beim AC Milan hoch im Kurs und soll als Sportdirektor nach Italien wechseln. Die Aufgabe soll Rangnick reizen, wobei er für eine Zusage umfangreiche Entscheidungsbefugnisse im sportlichen Bereich fordert.

Genau darauf soll Milan nun auch eingehen. Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, soll Klubbesitzer Gerry Cardinale bereit sein, sämtliche Forderungen des 67-Jährigen zu erfüllen, um ihn als Technischen Direktor nach Mailand zu holen.

© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Demnach erhält Rangnick weitreichende Befugnisse und soll künftig die vollständige Kontrolle über den sportlichen Bereich übernehmen. Dazu gehören sowohl die Profimannschaft als auch die Nachwuchsabteilung. Zudem soll ihm weitgehende Autonomie und Unabhängigkeit zugesichert worden sein.

Ibrahimović entmachtet

Im Zuge dieser Neuordnung würde Zlatan Ibrahimović deutlich an Einfluss verlieren. Der ehemalige Stürmerstar, der Rangnicks Verpflichtung dem Bericht zufolge kritisch gesehen haben soll, würde künftig nur noch eine repräsentative Rolle einnehmen und keine maßgeblichen Entscheidungen im sportlichen Bereich mehr treffen.

Rangnick soll sich aber dennoch noch nicht entschieden haben, ob er zu Milan geht oder doch als Teamchef verlängert. Der ÖFB gibt sich weiterhin optimistisch, dass der 67-Jährige bis zur EURO 2028 verlängert.