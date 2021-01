Firmen-Chef Tim Cook heizt mit Aussage die Gerüchteküche an.

Wie in vielen Ländern der Welt verläuft der Impfstart gegen das Coronavirus auch in den USA nicht rund. Laut dem angesehenen Gesundheitsexperten Anthony Fauci dauere die Immunisierung der Bevölkerung derzeit noch viel zulange. Doch möglicherweise bekommen die USA im Kampf gegen die Pandemie bald direkte Unterstützung von Apple.

>>>Nachlesen: Apple spendete Österreich 50.000 Schutzmasken

Apple Stores als Impfzentren?

Konzern-Chef Tim Cook hat in einem Interview mit dem Sender CBS nämlich eine große Apple-Ankündigung in Aussicht gestellt. Diese solle bereits am Mittwoch (Ortszeit) erfolgen. Da eigentlich keine neuen Produkte erwartet werden und das Interview in einem Apple Store durchgeführt wurde, geht der Analyst Neil Cybart davon aus, dass Apple seine Geschäfte für Covid-19-Impfungen zur Verfügung stellen könnte. Da der Konzern allein in den USA hunderte Geschäfte betreibt, wäre die Impf-Infrastruktur auf einen Schlag deutlich größer. Dadurch könnten deutlich mehr Menschen gegen das Coronavirus immunisiert werden, als das bisher der Fall ist.

© Twitter

Fazit

Ob Cybart mit seiner Vermutung richtig liegt, wird sich in Kürze zeigen. Apple könnte nämlich auch etwas anderes ankündigen. So hat sich Tim Cook in dem Interview auch bestürzt über den Sturm von Trump-Fans auf das US-Kapitol in der Vorwoche geäußert. So könnte es auch sein, dass am Mittwoch iOS 14.4 mit besonders strengen Datenschutzregeln veröffentlicht wird.

>>>Nachlesen: Apple spendet 10 Mio. Atemschutzmasken