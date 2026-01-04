Fury-Hammer: Box-Superstar kündigt Comeback an

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat nur ein Jahr nach seinem Rücktritt ein erneutes Comeback im Boxen angekündigt.

"2026 ist das Jahr. Return of the Mac. Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich zurück", schrieb der 37-jährige Brite bei Instagram. Zur Begründung fügte er hinzu: "Es gibt nichts Besseres, als Männern ins Gesicht zu schlagen und dafür bezahlt zu werden."

Fury hatte sein Karriereende schon mehrfach erklärt. Nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko im November 2015 dauerte es sogar mehr als zweieinhalb Jahre bis zu einem ersten Comeback. 2024 verlor er zweimal gegen den amtierenden ukrainischen Weltmeister Oleksandr Usyk und zog sich anschließend erneut zurück. Jetzt wird über einen lange erwarteten Kampf gegen seinen Landsmann Anthony Joshua spekuliert. Ob es heuer dazu kommt, ist fraglich. Joshua war am Montag in Nigeria in einen Autounfall mit zwei Todesopfern verwickelt, ist dabei leicht verletzt worden.