Tochter von Box-Legende verlobt sich am 16. Geburtstag

Venezuela Fury, Tochter von Box-Star Tyson Fury, hat sich an ihrem 16. Geburtstag verlobt.

Die älteste Tochter von Tyson Fury und seiner Frau Paris hat an ihrem Geburtstag den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Venezuela Fury (16) nahm den Antrag ihres Freundes Noah Price an. Mama Paris Fury postete das Video des Antrags auf Instagram und schrieb dazu: „Dein Vater und ich sind so stolz auf euch!“

Partner ist Amateur-Boxer

Noah Price ist als Amateur-Boxer aktiv. Im Mai 2024 gewann er den East-England-Titel in der Gewichtsklasse 91 Kilo. Die beiden hatten ihre Beziehung vor wenigen Monaten auf Instagram öffentlich gemacht und traten erstmals bei den York Races gemeinsam auf.

Reaktionen im Netz

In sozialen Medien wird die Verlobung heiß diskutiert. Viele User kritisieren das junge Alter, andere verteidigen die Entscheidung. Eine Userin erinnerte daran, dass auch Paris und Tyson Fury mit 16 zusammengekommen sind und bis heute verheiratet sind.

© Getty

Hochzeit rechtlich nicht möglich

Heiraten kann Venezuela jedoch nicht so schnell: In England und Wales ist die Ehe seit 2023 erst ab 18 Jahren erlaubt. Zuvor konnten auch Minderjährige mit Zustimmung der Eltern heiraten.

Online-Star mit großer Reichweite

Venezuela ist mit über 200.000 Followern auf Instagram und über 300.000 auf TikTok bereits eine bekannte Persönlichkeit. Sie tritt auch in der Netflix-Show „At Home with the Furys“ auf und hat durch ihre Größe von 1,75 Metern das Interesse von Model-Agenturen geweckt.