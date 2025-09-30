Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Tyson Fury
© Getty

Antrag vom Freund

Tochter von Box-Legende verlobt sich am 16. Geburtstag

30.09.25, 08:01
Teilen

Venezuela Fury, Tochter von Box-Star Tyson Fury, hat sich an ihrem 16. Geburtstag verlobt.  

Die älteste Tochter von Tyson Fury und seiner Frau Paris hat an ihrem Geburtstag den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Venezuela Fury (16) nahm den Antrag ihres Freundes Noah Price an. Mama Paris Fury postete das Video des Antrags auf Instagram und schrieb dazu: „Dein Vater und ich sind so stolz auf euch!“

Partner ist Amateur-Boxer

Noah Price ist als Amateur-Boxer aktiv. Im Mai 2024 gewann er den East-England-Titel in der Gewichtsklasse 91 Kilo. Die beiden hatten ihre Beziehung vor wenigen Monaten auf Instagram öffentlich gemacht und traten erstmals bei den York Races gemeinsam auf.

Reaktionen im Netz

In sozialen Medien wird die Verlobung heiß diskutiert. Viele User kritisieren das junge Alter, andere verteidigen die Entscheidung. Eine Userin erinnerte daran, dass auch Paris und Tyson Fury mit 16 zusammengekommen sind und bis heute verheiratet sind.

Tyson Fury
© Getty

Hochzeit rechtlich nicht möglich

Heiraten kann Venezuela jedoch nicht so schnell: In England und Wales ist die Ehe seit 2023 erst ab 18 Jahren erlaubt. Zuvor konnten auch Minderjährige mit Zustimmung der Eltern heiraten.

Online-Star mit großer Reichweite

Venezuela ist mit über 200.000 Followern auf Instagram und über 300.000 auf TikTok bereits eine bekannte Persönlichkeit. Sie tritt auch in der Netflix-Show „At Home with the Furys“ auf und hat durch ihre Größe von 1,75 Metern das Interesse von Model-Agenturen geweckt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden