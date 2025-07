Er kann's nicht lassen: Rätsel um Fury-Comeback

Tyson Fury (34-2-1, 24 KOs) hat Spekulationen um ein baldiges Comeback im Boxring vorerst eine klare Absage erteilt. Doch ein Saudi-Minister kündigt genau dieses für 2026 an.

Bei einem öffentlichen Auftritt in Istanbul erklärte der „Gypsy King“, dass einzig ein drittes Duell gegen Oleksandr Usyk für ihn infrage komme – und das nur unter einer Bedingung: „Wenn ich zurückkomme, dann für Usyk – aber ich will einen fairen Kampf in England. Das wäre der einzige Kampf, der mich interessiert.“

Fury hatte gegen den ungeschlagenen Ukrainer (23-0, 14 KOs) im Jahr 2024 gleich zwei Niederlagen einstecken müssen. Im Mai verlor der Brite knapp nach Punkten, im Rückkampf im Dezember dann deutlich mit 112:116 auf allen drei Punktzetteln. Vor allem das erste Duell hatte Spuren hinterlassen – in Runde neun ging Fury schwer zu Boden.

Nach dem zweiten Fight erklärte der Ex-Weltmeister seinen Rücktritt vom Profisport. Gerüchte um eine Rückkehr hielten sich dennoch hartnäckig – befeuert unter anderem von Anthony-Joshua-Promoter Eddie Hearn, der das britische Mega-Duell gegen Fury unbedingt realisieren will.

Minister verspricht Comeback

Fury selbst winkt ab: „Ich habe alle Gürtel gewonnen. Die Liebe zum Sport ist groß, aber Gesundheit geht vor. Ich bin glücklich, ich bin daheim. Ich kann essen, was ich will, trinken, was ich will – ich habe mir das verdient.“

Doch trotz Furys Zurückhaltung sorgt nun ein anderer für Aufsehen: Turki Alalshikh, saudi-arabischer Kulturminister und Mastermind hinter der „Riyadh Season“, kündigte auf Social Media überraschend an: „The ‘Gypsy King’ will be back!! Ich habe mit ihm gesprochen, und ich habe sein Wort, dass er 2026 bei der Riyadh Season dabei ist. We have a rabbit to hunt!“

Die Aussage lässt vermuten, dass hinter den Kulissen längst an einem spektakulären Comeback gearbeitet wird – möglich, dass ein dritter Showdown Fury vs. Usyk im Rahmen der Riyadh Season 2026 Realität wird.