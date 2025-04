Hailey Bieber macht DIESE umstrittenen Schuhe zum Trend 2025

Man liebt sie oder man hasst sie: Ballerinas. Der klassische Schuh spaltet die Modewelt – doch Hailey Bieber verpasst ihm 2025 ein stilvolles Upgrade und macht ihn zum Must-have der Saison.

Ballerinas gehören zu den Klassikern in der Schuhmode – geliebt für ihren Komfort, doch oft kritisiert für ihr mädchenhaftes oder altmodisches Image. Im Frühling 2025 sind sie wieder so beliebt wie zuletzt 2012! Doch nicht alle Ballerinas feiern jetzt ein Comeback. Hailey Bieber wurde kürzlich in Los Angeles mit modern interpretierten Ballerinas gesichtet und zeigt, wie die umstrittene Schuhwahl jetzt aussehen muss, um im Trend zu sein.



Ballerinas müssen jetzt SO aussehen, um im Trend zu sein

Vergessen Sie die flachen, klassischen Modelle – die neuen Ballerinas kommen mit kleinen Absätzen und spannenden Details daher! Bei einem Spaziergang in Los Angeles zeigt Hailey Bieber ihre Vorliebe für diesen umstrittenen Schuhstil und zeigt, wie man die neuen Ballerinas stylisch kombiniert.



Die 28-Jährige wurde in einem minimalistischen, monochromen Look gesichtet: Sie trug eine schwarze, leicht ausgestellte Hose, ein schwarzes Cropped Top und eine Oversize-Lederjacke. Die Ballerinas mit kleinem Absatz setzen dem Outfit eine feminine Eleganz hinzu, ohne dabei an Lässigkeit einzubüßen. Dieser Mix aus sportlichem Komfort und raffiniertem Chic macht den Look perfekt für den Frühling und zeigt, wie vielseitig die Ballerinas nun getragen werden können.

So stylen Sie den Trend nach

Wer den Trend nachstylen möchte, kann sich an Hailey Biebers Styling orientieren. Ein minimalistisches Outfit in neutralen Tönen wie Schwarz, Beige oder Creme wirkt besonders edel und lässt die Ballerinas im Mittelpunkt stehen. Besonders spannend wird es, wenn man mit unterschiedlichen Texturen spielt – ein Ledermantel oder ein grob gestrickter Pullover sorgen für aufregende Materialkontraste, die den Look noch interessanter machen.

Die Ballerinas sind also 2025 nicht nur bequem, sondern auch absolut fashion-forward und eine willkommene Alternative zu den immer noch dominierenden Sneakern und Loafern.