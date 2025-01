Kitzbühel: VIP-Auflauf in Harti Weirathers WWP-Zelt

Die Promis geben abseits der Piste Gas. In Harti Weirathers WWP-Zelt wird genetzwerkt und genossen.

Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist auch heuer wieder der Treffpunkt für die High-Society. Vor dem Super-G am Freitag ließen sich zahlreiche Promis wie Moderator Armin Assinger, Schauspielerin Valerie Huber, Franziska van Almsick, Ski-Legende Franz Klammer und Hansi Hinterseer in Harti Weirathers WWP-Zelt am Fuße der Streif verwöhnen.

Gerhard Berger © Roman Fuhrich ×

Kathi Stumpf, Alexander Beza und Gabi Stumpf © oe24 ×

Armin Assinger und Harti Weirather © Roman Fuhrich ×

Alexandra Meissnitzer © Roman Fuhrich ×

Vom Ski-Kaiser zum Party-Kaiser

Klammer ist der absolute Kitz-Party-Kaiser. Er ließ sich bereits am Mittwoch bei der Legends Night im Grand Tirolia und beim Kärnten-Empfang im Hotel Kitzhof blicken. Hinterseer präsentierte seine neue Doku "Der lange Weg zum Gipfel und verriet im oe24-Gespräch, dass er keine Fanwanderungen mehr plane. Für ihn ist das Hahnenkammrennen ein absoluter Pflichttermin.

Franz Klammer © Roman Fuhrich ×

Während Hinterseer davon überzeugt ist, dass in der Gamsstadt alles beim Alten ist, jammern viele Gastronomen und Hotelbesitzer über fehlende Gäste.