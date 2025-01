× Gabalier rockt die Weißwurstparty beim Stanglwirt

Freitagabend feiern knapp 3.000 Gäste beim Stanglwirt und der Volks-Rock'n'Roller setzt den musikalischen Höhepunkt

Zum bereits 32. Mal laden am Freitag Balthasar und Maria Hauser zur legendären Weißwurstparty in ihrem Stanglwirt. Was einst als Party im kleinen Rahmen begann ist heute eines der absoluten Highlights am Hahnenkamm-Wochenende. Dazu sorgt jedes Jahr ein Stargast für Stimmung auf der Bühne. Heuer soll dies ein Star sein, der normalerweise "Stadien füllt" - oe24 fand heraus, dass es kein geringerer als Chart-Stürmer Andreas Gabalier sein wird, der der heute kurz vor Mitternacht die Halle rocken wird.

© zeidler ×

Doch damit nicht genug - auch Kult-Entertainer Gregor Glanz und Sänger Oli P. werden den Gästen ordentlich einheizen.

Daniela Hentze mit Gregor Glanz © Babirad Pictures ×

Doch nicht nur auf der Bühne wird es hochkarätig.

Andreas Gabalier & Arnold Schwarzenegger © Getty ×

Auch die traditionelle Eröffnung beim Weißwurst-Kessel ist wieder top besetzt. Arnold Schwarzenegger, DJ Ötzi und zahlreiche weitere VIPs werden Freitagabend mit von der Partie sein.