× Gärtnern im Spätsommer: Das ist jetzt zu tun

Durch die Hitze im Sommer bleibt die Motivation zum Gärtnern oft aus. Doch wer seinen Garten jetzt noch auf Vordermann bringen will, ist noch nicht zu spät dran.

Im Garten wird es stiller, viele Pflanzen haben ihren Blütezeitraum schon hinter sich und die ersten Blätter werden bereits wieder gelb. Für viele Menschen geht die Gartensaison schon im August zu Ende. Doch auch im Spätsommer ist im Garten einiges zu tun, denn dieser macht keine Pause und möchte rund ums Jahr gepflegt werden.

Diese Dinge können Sie noch im Spätsommer pflanzen

Es ist noch nicht zu spät, um viel aus dem Garten oder dem Balkon herauszuholen. So können Sie jetzt verschiedene winterharte Stauden, wie Glockenblumen und Co. pflanzen, die im kommenden Frühling blühen. Wollen Sie noch vor dem Winter etwas von Ihrer Gartenarbeit haben, sollten Sie auf schnell wachsendes Gemüse wie Salat, Spinat oder Radieschen setzen. Auch Kohlrabi ist bereits nach sechs bis acht Wochen erntereif.

Kräuter sorgen nicht nur für ein Geschmackserlebnis in der Küche, sondern sehen auch im Garten oder auf dem Balkon toll aus. Das Gute: Petersilie, Koriander, Schnittlauch und Co. sind nach wenigen Wochen erntereif und können Sie jetzt noch problemlos einpflanzen.

Blumen für den Herbst pflanzen

Wer dieses Jahr noch einen Farbtupfer im Garten haben will, sollte sich nach schnellwachsenden Blumen umsehen. Dazu gehören beispielsweise Sedum oder Stiefmütterchen, die sich auch in kühleren Temperaturen immer noch wohlfühlen. Wer seinen Balkon mit Chrysanthemen verschönern will, sollte eine bereits blühende Pflanze kaufen. Gut geschützt werden sie den Winter auch im Topf überstehen.

Gartenarbeit im Spätsommer

Pflanzen und Rasen düngen

Im Spätsommer sollten Sie Ihre Pflanzen und den Rasen optimal auf den Herbst und Winter vorbereiten, indem Sie Ihren Garten düngen. Eine gute Nährstoffversorgung verbessert die Frostresistenz sowie die Bodenqualität.

Zwiebeln setzen

Der Spätsommer ist der perfekte Zeitpunkt, um bereits Blumenzwiebeln für das kommende Frühjahr zu setzen. Dazu eignen sich etwa Schneeglöckchen, Hyazinthen, Tulpen oder Narzissen. Pflanzen Sie die Zwiebel so ein, dass die Spitze nach oben zeigt, und graben Sie sie doppelt so tief ein wie sie dick ist. Im August ist auch die beste Pflanzzeit für Erdbeeren. Jetzt gepflanzt, kann nächstes Jahr die größtmögliche Ernte erzielt werden.

Ausreichend Gießen

Auch in den letzten Augustwochen wird es noch einmal so richtig heiß, deshalb sollten Sie das Gießen auf keinen Fall vernachlässigen. Idealerweise am Morgen, da es noch kühler ist und weniger Wasser verdunstet.