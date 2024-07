× Mit diesen Tricks retten Sie vertrocknete Balkonpflanzen

Sie haben keinen grünen Daumen oder waren zu lange im Urlaub und schon ist es passiert: Die Balkonpflanzen sind vertrocknet. Doch mit ein paar SOS-Maßnahmen können Sie die verdorrten Pflanzen noch retten.

Es ist ein Schock für alle Pflanzenbesitzer: Man kommt vom Urlaub zurück und findet vertrocknete Balkonpflanzen vor. Damit Pflanzen, Rasen und Co. während des Urlaubs nicht verwelken, helfen ein paar Hacks, um sie zu Selbstversorgern zu machen. Haben die Pflanzen dennoch gelitten, ist höchste Eile geboten, denn je schneller man den Gewächsen hilft, desto eher haben sie eine Chance, sich zu regenerieren. Wir verraten, wie Sie dabei am besten vorgehen sollten.

Mit diesen SOS-Maßnahmen retten Sie vertrocknete Pflanzen

© Getty Images ×

Die richtige Bewässerung

Gießen Sie die Pflanzen langsam und gründlich. Verwenden Sie am besten lauwarmes Wasser, um den Boden zu befeuchten.

Eine gute Sofortmaßnahme ist es, die ausgetrockneten Pflanzen in einen Kübel Wasser zu stellen. Setzen Sie dafür die Pflanze samt Topf in einen mit Wasser gefüllten Kübel. Wichtig ist, dass der Pflanztopf über ein Abflussloch verfügt. Lassen Sie die Pflanze etwa 30 Minuten darin stehen, damit sich der Wurzelballen vollsaugen kann. Anschließend können Sie die Pflanze wieder in den Übertopf zurückstellen und weiterhin regelmäßig gießen.

Düngen Sie Ihre Pflanzen nicht direkt, sondern achten Sie zunächst darauf, dass das komplette Substrat feucht ist.

Erde lockern

Zudem ist es ratsam, die Erdoberfläche etwas zu lockern, damit das Gießwasser besser von den Wurzeln aufgenommen werden kann.

Zurückschneiden

Schneiden Sie alle gelben und welken Blätter sowie stark befallene Stiele ab. Das hilft der Pflanze, ihre Energie auf die gesunden Teile zu konzentrieren. Manchmal hilft es auch, die Pflanze leicht zurückzuschneiden, um das Wachstum neuer Triebe zu fördern. Wichtig ist zudem, eine Kontrolle der Pflanzen auf Schädlinge und Krankheiten.

In den Schatten stellen

Am besten stellen Sie Ihre Pflanzen direkt an einen schattigen Ort, um sie vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Austrocknung vermeiden

Damit Sie nicht bald wieder vor kaputten Pflanzen stehen, sollten Sie bestimmte Pflegemaßnahmen ergreifen:

Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig und passen Sie Ihre Bewässerung und Pflege dementsprechend an.

Gießen Sie die Pflanzen möglichst morgens oder abends und vermeiden Sie die Mittagssonne.

Decken Sie die Töpfe mit Mulchmaterial ab, das verzögert das Austrocknen.

Falls die Erde alt oder ausgelaugt ist, könnte das Umtopfen in frische Erde helfen.

Dann können Sie sich am Anblick der glücklichen Balkonpflanzen bestimmt wieder erfreuen!