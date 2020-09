Hai attackiert Surfer - tot

Angriffe mit Todesfolge in diesem Gebiet eher selten.

Brisbane. An der berühmten Gold Coast im Osten Australiens hat es erstmals seit Jahren wieder eine tödliche Haiattacke gegeben. Ein um die 60 Jahre alter Mann sei beim Surfen vor Greenmount Beach in Queensland von einem Raubfisch in ein Bein gebissen worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben, bestätigte ein Sprecher der örtlichen Rettungsdienste am Dienstag.

Angriffe mit Todesfolge an der gerade bei Surfern und Tauchern beliebten Gold Coast sind eher selten. Zuletzt war 2012 ein junger Surfer in der Region von Nobby Beach von einem Hai angegriffen worden, er überlebte jedoch. Nach einem Bericht des Senders 7News kam die jüngste Attacke unerwartet, da es in Greenmount Beach Netze zum Schutz vor Haien gebe. Das Opfer soll auch ein Surfer sein.

In ganz Australien hat es damit Statistiken zufolge in diesem Jahr bereits sieben tödliche Haiattacken gegeben. Weitere sieben Menschen wurden teilweise schwer verletzt. So viele fatale Begegnungen zwischen Haien und Menschen gab es in Down Under bisher nur selten.