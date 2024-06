Auch Wien dabei: Die 50 besten Restaurants der Welt

In Las Vegas wurden diese Woche die "Oscars" der Spitzengastronomie verliehen. In der Liste der 50 besten Restaurants der Welt 2024 befindet sich auch ein Sterne-Restaurant in Wien.

Weltweit gibt es viele Restaurants, in denen man gut speisen kann. Die 50 besten werden alljährlich von "The World’s 50 Best" ausgezeichnet. In der 22. Ausgabe des Gourmet-Rankings sind Restaurants aus 26 Ländern und fünf Kontinenten vertreten.

Das beste Restaurant der Welt liegt in Spanien

Letztes Jahr wurde es auf Platz zwei gewählt, dieses Jahr befindet es sich an der Spitze: Das beste Restaurant der Welt ist laut dem Ranking das "Disfrutar" in Barcelona. Von außen wirkt das "Disfrutar" nicht wie eines der besten Restaurants der Welt, sondern eher wie ein Imbiss-Stand. Im Kontrast dazu schafft der weiße, kunstvoll gestaltete Innenraum mit großen Glasfassaden eine einladende Atmosphäre für die innovative Küche. Die drei Chefköche Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas, einst im "El Bulli" von Ferran Adrià tätig, eröffneten das "Disfrutar" nach der Schließung des "El Bulli". Ihr Ziel war es, mit innovativen Gerichten die herkömmliche Vorstellung von gehobener Küche herauszufordern. Spezialitäten wie Gazpacho-Eis-Sandwiches und Pesto mit Aal zeugen von ihrer kreativen Herangehensweise.

Auch Platz zwei geht nach Spanien, konkret an das Restaurant "Asador Etxebarri" in Atxondo. Auf Platz drei befindet sich das "Table de Bruno Verjus" in Paris.

Steirereck in Wien auf Platz 22

Wie jedes Jahr, hat es das heimische Restaurant Steirereck im Wiener Stadtpark auch 2024 wieder in das Ranking geschafft. Zwar belegte das visionäre Haubenlokal von Heinz und Birgit Reitbauer 2023 noch den 18. Platz, ist aber nach wie vor das bestgereihte Restaurant im deutschsprachigen Raum und landet dieses Jahr auf dem 22. Platz.

"Worlds 50 Best": Die besten Restaurants der Welt im Überblick

Disfrutar (Barcelona, Spanien) Asador Etxebarri (Atxondo, Spanien) Table de Bruno Verjus (Paris, Frankreich) Diverxo (Madrid, Spanien) Maido (Lima, Peru) Atomix (New York City) – Bestes Restaurant in Nordamerika Quintonil (Mexiko-Stadt, Mexiko) Alchemist (Kopenhagen, Dänemark) Gaggan Anand (Bangkok, Thailand) Don Julio (Buenos Aires, Argentinien) Septime (Paris, Frankreich) Lido 84 (Gardone Riviera, Italien) Trèsind Studio (Dubai, VAE) Quique Dacosta (Denia, Spanien) Sézanne (Tokio, Japan) Kjolle (Lima, Peru) Kol (London, England) Plénitude (Paris, Frankreich) Reale (Castel di Sangro, Spanien) Wing (Hongkong) – Höchster Neueintrag Florilège (Tokio, Japan) Steirereck (Wien, Österreich) Suhring (Bangkok, Thailand) Odette (Singapur) El Chato (Bogotá, Kolumbien) The Chairman (Hongkong) – Höchster Aufsteiger A Casa do Porco (São Paulo, Brasilien) Elkano (Getaria, Spanien) Boragó (Santiago, Chile) Restaurant Tim Raue (Berlin, Deutschland) Belcanto (Lissabon, Portugal) Den (Tokio, Japan) Pujol (Mexiko-Stadt, Mexiko) Rosetta (Mexiko-Stadt, Mexiko) Frantzén (Stockholm, Schweden) The Jane (Antwerpen, Belgien) Oteque (Rio de Janeiro, Brasilien) Sorn (Bangkok, Thailand) Piazza Duomo (Alba, Italien) Le Du (Bangkok, Thailand) Mayta (Lima, Peru) Ikoyi (London, England) Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Deutschland) Mingles (Seoul, Südkorea) Arpege (Paris, Frankreich) SingleThread (Healdsburg, Kalifornien) Schloss Schauenstein (Fürstenau, Schweiz) Hiša Franko (Kobarid, Slowenien) La Colombe (Kapstadt, Südafrika) Uliassi (Senigallia, Italien)

Die "World’s 50 Best" Restaurants basieren auf den Stimmen von Gastroexpert:innen, Kritiker:innen, Köch:innen und anderen Gourmetprofis.