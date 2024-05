× Taco-Imbissbude mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Sterne-Küche in der Imbissbude: Das bescheidene Taco-Lokal "El Califa de Léon" in Mexiko-Stadt gilt als eines der besten Restaurants in Mexiko und wurde mit einem Stern des Restaurantführers Guide Michelin ausgezeichnet.

Ein bescheidener Taco-Imbiss in Mexiko-Stadt ist als erster seiner Art vom "Guide Michelin" mit einem Stern bedacht worden. Wie der Gourmetführer mitteilte, ging die Auszeichnung an den seit mehr als 50 Jahren bestehenden Imbiss "El Califa de León", der für seine mit dünn geschnittenen Steak-Scheiben servierten Maisfladen bekannt ist. Das wenige Quadratmeter große Lokal habe nur einige Stehplätze - Tische gebe es gar nicht. Erster Taco-Imbiss in Mexiko-Stadt erhält Michelin-Stern Auf einem Schanktisch aus Metall müssten die Gäste ihre Teller beim Essen balancieren. "Diese Taquería, die von Kleidungshändlern und verschiedenen Geschäften verdeckt wird, ist nur ein kleiner Betrieb, wo eine Grillplatte, eine Tortilla-Presse, ein Kühlschrank und eine kurze Theke den meisten Raum einnehmen", schreibt der Führer, der nun auch eine Mexiko-Ausgabe hat. Es gebe nur vier verschiedene Taco-Angebote, dies trage dazu bei, die hohen Standards von Grillchef Arturo Rivera einzuhalten. "Es geht um das Fleisch und die Tortilla, ohne viel Aufhebens oder Beilagen, die das Ganze verschönern oder hinter denen man sich verstecken kann." © APA/AFP/Silvana Flores × Lesen Sie auch Das sind die besten Streetfood-Lokale Österreichs Im neuen „Streetfood Guide“ kürte Falstaff die besten nationalen Streetfood-Joints aus 543 Betrieben, 357 davon in der Hauptstadt.

Traditionell mexikanisch: Zu Gast bei Frida Kahlo Die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo war passionierte Köchin und liebte ausgedehnte Einkäufe auf dem Markt von Coyoacán. Gabriela Castellanos hat sich auf die kulinarischen Spuren der Malerin gemacht. Betrieben wird das Lokal in der Millionenmetropole von Mario Hernández, gegründet wurde es 1968 von seinen Eltern. Benannt ist es nach dem berühmten mexikanischen Stierkämpfer Rodolfo Gaona (1888-1975), der als "El Califa de León" (Der Kalif von León) bekannt war. Ihm zu Ehren gibt es den "Gaonera"-Taco, serviert mit zarten Ribeye-Scheiben. Umgerechnet kostet der Taco etwa 4,50 Euro. Die Michelin-Sterne gelten als eine der wichtigsten Restaurant-Auszeichnungen weltweit. In der ersten Mexiko-Ausgabe des Guide Michelin, die am Dienstag erschienen ist, werden noch zwei weitere, deutlich gehobenere Restaurants in Mexiko-Stadt prämiert, die jeweils Sterne bekamen. Er sei sehr stolz auf die Auszeichnung, sagte Hernández der Zeitung "El Universal". "Es ist aber auch eine Verantwortung, jeden Tag besser zu sein."