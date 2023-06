× Traditionell mexikanisch: Zu Gast bei Frida Kahlo

Die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo war passionierte Köchin und liebte ausgedehnte Einkäufe auf dem Markt von Coyoacán. Gabriela Castellanos hat sich auf die kulinarischen Spuren der Malerin gemacht.

Kochen wie in Mexico. Wie auch Frida Kahlo, stammt die Gastronomin Gabriela Castellano aus Oaxaca. Heute betreibt sie ein Restaurant in der Schweiz. In ihrem Buch "Zu Gast bei Frida Kahlo" verrät sie einzigartige Rezepte aus dem Weltkulturerbe der authentischen mexikanischen Küche. Zwei Rezepte der mexikanischen Hausmannskost stellen wir Ihnen hier vor:

Enfrijoladas arrieras

Mit Hähnchen gefüllte Maistortillas in Bohnensauce

© Hubertus Schüler ×

Portionen: 4

Zutaten

Für die Bohnensauce:



400 g Bohnenmus

30 g Chipotle-Chilis in Adobo-Sauce aus der Dose

200 ml Hühnerbrühe, Salz

Für die Tortillas:



150 ml Bratöl

12 Maistortillas (ca. 15 cm Ø)

480 g gekochtes Hähnchenfleisch ohne Knochen

Für die Garnierung:

250 g frische Chorizo

200 g Queso fresco, ersatzweise Feta bzw. Hirtenkäse

1 Avocado (200 g)

150 g Crème fraîche

Zubereitung

1. Für die Sauce Bohnenmus und Chipotle-Chilis mit 170 ml Hühnerbrühe im Standmixer pürieren. Je nach Konsistenz die restliche Brühe hinzugeben – die Sauce sollte nicht zu dünnflüssig werden. In einen Topf gießen, erhitzen und mit Salz abschmecken. Die Sauce warm halten.

2. Das Bratöl in einer tiefen Pfanne auf 180 °C erhitzen und die Maistortillas (selbst gemachte oder gekaufte) 2 Sekunden von jeder Seite frittieren – nicht zu lange frittieren, sie sollen nur so weit „wasserfest“ werden, dass sie durch die Sauce nicht gleich aufgeweicht werden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3. Hähnchenfleisch klein schneiden oder zupfen und in einer beschichteten Pfanne langsam erhitzen.

4. In einer weiteren Pfanne für die Garnierung Chorizo braten und dabei zerdrücken. Inzwischen Queso fresco zerkrümeln. Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch auslösen und in dünne Spalten schneiden.

5. Einen großzügigen Saucenspiegel auf eine große Servierplatte gießen. Die Tortillas mit dem heißen Hähnchenfleisch füllen, zu Halbkreisen falten, auf der Platte anrichten und mit der restlichen Sauce übergießen. Crème fraîche verrühren und in Streifen über die Tortillas träufeln. Mit Käse und Chorizo bestreuen und mit Avocadospalten dekorativ belegen.

Fisch-Tacos

nach Baja-Art

© Hubertus Schüler ×

Portionen: 4

Zutaten

Für den Rotkohlsalat:

150 g Rotkohl

200 ml Apfelessig, Salz

Für Belag und Tortillas:

12 Maistortillas oder Weizenmehl-Tortillas (ca. 15 cm Ø)

Tomaten-Chili-Salsa mit Gurke

Für die Chipotle-Mayonnaise:

1 Knoblauchzehe

200 ml französische

Mayonnaise

40 g Chipotle-Chilis in Adobo-Sauce aus der Dose

2 EL Limetten- oder Zitronensaft

1 Prise Salz

1 Prise schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Für den Fisch:

500 g Schollenfilets

500 ml Pflanzenöl

130 g Weizenmehl (Type 405)

20 g Speisestärke

5 g Backpulver

2 g edelsüßes oder Delikatess-Paprikapulver

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

250 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser

(nach Bedarf etwas mehr)

Außerdem:

Comal oder beschichtete Pfanne

Tortillakorb, ersatzweise Küchentuch oder Stoffserviette

Zubereitung

1. Für den Rotkohlsalat das Rotkohlstück waschen, in dünne Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Essig und etwas Salz hinzufügen, gut vermischen, mindestens 60 Minuten ziehen und dann abtropfen lassen.

2. Für die Chipotle-Mayonnaise Knoblauch schälen, dann mit Mayonnaise, Chi­potle-Chilis, Limettensaft, Salz und Pfeffer im Standmixer pürieren. Beiseitestellen.

3. Die Schollenfilets mit Küchenpapier trocken tupfen und in zwölf möglichst gleich große Streifen schneiden. Pflanzenöl in einer tiefen Pfanne auf 180 °C Grad erhitzen.

4. Mehl, Stärke, Backpulver, Paprikapulver und etwas Salz und Pfeffer in einer Schüssel mischen. Nach und nach das Mineralwasser mit einem Schneebesen klümpchenfrei einrühren. Der Teig sollte dickflüssig, aber nicht fest sein. Falls nötig, etwas mehr Wasser einrühren.

5. Die Filetstreifen in den Teig tauchen, etwas abtropfen lassen und portionsweise im heißen Öl goldbraun und knusprig frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

6. Inzwischen die Tortillas in dem heißen Comal von beiden Seiten kurz erhitzen (nach Bedarf vorher etwas anfeuchten), zum Warmhalten in den Tortillakorb geben.

7. Die Fischstreifen auf den Tortillas verteilen, gefolgt von Chipotle-Mayonnaise, Rotkohlsalat und Tomaten-Chili-Salsa.

Vegane Varianten: Fisch durch Tofu oder Avocado ersetzen: 400 g Tofu (Natur) in zwölf gleich große Scheiben schneiden. Oder das Fruchtfleisch von 2–3 Avocados in gleichmäßig dicke Spalten schneiden. Tofu- oder Avocadostücke behutsam im Frittierteig wenden und wie oben angegeben ausbacken. Für die Chipotle- Mayonnaise eine vegane Mayonnaisebasis verwenden.

Süßkartoffel-Ananas-Crumble

© Hubertus Schüler ×

Portionen: 6

Zutaten

Für die Füllung:

800 g Süßkartoffeln

1 Bioorange

60 g Butter

100 g granulierter Piloncillo bzw. Panela

(Zuckerrohrblock) oder Roh­rohrzucker

1 große Prise Salz

1 Msp. gemahlener Zimt

200 g Ananasfruchtfleisch

Für die Streusel:

70 g Pekannusskerne

100 g Weizenmehl (Type 405)

100 g Zucker

100 g weiche Butter

1 Prise Salz

1 Msp. Zimtpulver

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

2. Für die Füllung Süß­kartoffeln waschen, auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Ofen 40 Minuten weich backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.

3. Süßkartoffeln schälen und in einer Schüssel zerdrücken. Orange waschen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Butter schmelzen, mit Orangenschale, -saft, Piloncillo, Salz und Zimt zum Süßkartoffelpüree geben und gründlich verrühren. Ananas ca. 1 cm klein würfeln und unterheben. Die Mischung in einer Auflaufform gleichmäßig verteilen.

4. Für die Streusel Pekannüsse hacken. Mehl, Zucker, Butter, Salz und Zimt in einer Schüssel zu einem mürben Streuselteig vermengen, dann die Nüsse hinzufügen.

5. Die Streusel über die Süßkartoffel-Ananas-Mischung geben und im vorgeheizten Ofen 30 Minuten bei 180 °C goldbraun backen. ­Herausnehmen und heiß servieren.

Serviertipp: Dazu passt Vanilleeiscreme, warme

Vanillesauce oder Crème

anglaise (Englische Creme, aus dem Kühlregal).

Vegane Variante: Butter durch vegane Margarine oder Kokosfett ersetzen und mit veganem Vanilleeis servieren.

Mehr Hausmannskost aus Mexiko finden Sie im Buch "Zu Gast bei Frida Kahlo". Von Gabriela Castellanos, Becker Joest Volk Verlag, 32,90 Euro.