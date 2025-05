Angeblich fix: "White Lotus" soll mit Schwarzenegger in Österreich spielen

Patrick Schwarzenegger wird bald ganz viel Zeit in der Heimat seines Vaters verbringen.

Wie oe24 bereits vor einem Monat berichtete, plant die preisgekrönte HBO-Serie "The White Lotus" für ihre vierte Staffel einen Dreh in Österreich. Laut aktuellen Berichten ist der Drehbeginn für Anfang 2026 vorgesehen. Als mögliche Drehorte werden das Hotel Sacher in Salzburg sowie das Rosewood Schloss Fuschl in Salzburg genannt. Die Auswahl dieser Locations unterstreicht die Absicht der Produzenten, die Serie in einem neuen, luxuriösen europäischen Ambiente fortzusetzen.

Vom Strand in den Schnee

Die Serie, bekannt für ihre satirische Darstellung der Oberschicht in exklusiven Resorts, hat bisher in Hawaii, Sizilien und Thailand gespielt. Mit Salzburg als neuem Schauplatz könnte die vierte Staffel eine frische Perspektive bieten und gleichzeitig die bewährte Formel der Serie beibehalten.

© Schloss Fuschl Resort & SPA

Obwohl die offizielle Bestätigung von HBO noch aussteht, deuten die aktuellen Informationen darauf hin, dass Salzburg als Drehort für die kommende Staffel fest eingeplant ist. Fans dürfen sich somit auf eine Fortsetzung der Serie in einer neuen, faszinierenden Umgebung freuen.